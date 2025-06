Politie al gestart met uitvoering maatregelen rond NAVO-top

Nog vijf dagen tot de NAVO-top op 24 en 25 juni. Vanaf vandaag is onder meer het gebied rondom het World Forum in Den Haag afgesloten en zijn talloze andere veiligheidsmaatregelen van kracht. Een speciaal moment: na anderhalf jaar van intensieve voorbereiding, gaat nu de uitvoeringsfase in voor de politie. Vijf vragen aan Willem Woelders, commandant van het nationaal crisisteam van de politie.

Wat verandert er vandaag?

‘De politie werkt vanaf vandaag in crisisstructuur. Daar beginnen we mee in Den Haag en vanaf zondag is deze in heel Nederland van kracht. Dat is nodig, want we zijn er niet alleen voor de NAVO-top, maar ook voor wie elders in Nederland politie nodig heeft. De noodhulp en heterdaad opsporing gaan in heel Nederland gewoon door. Centraal in het land hebben we extra politiemensen achter de hand om bij te springen bij calamiteiten. Bijna alle politiemensen zijn daarom direct of indirect betrokken.’

Is de politie er klaar voor?

‘We zijn als politie klaar met de voorbereiding, maar een belangrijk onderdeel van ons werk is dat we blijven inspelen op het actuele informatiebeeld. Dat geldt ook de komende dagen tot de NAVO-top. Hiervoor is onze intelligence-organisatie aan het werk, die ook internationaal samenwerkt en informatie uitwisselt. Er is op dit moment geen sprake van concrete dreiging, maar we houden met alles rekening.’

Hoe ziet de inzet van de politie eruit?

‘In Den Haag en op andere locaties, zoals rondom de hotels voor de delegaties, zetten we als politie al onze specialismes in. Bijvoorbeeld de mobiele eenheid, explosievenverkenners en gespecialiseerde motorrijders. Voor specifieke taken werken we samen met de Koninklijke Marechaussee en Defensie, zoals voor het beveiligen van locaties. Tijdens de top werken we in ringen van lichte naar steeds zwaardere maatregelen. Hoe dichter bij het World Forum hoe zwaarder beveiligd. Ons doel is om maximale bescherming te bieden, terwijl we zoveel mogelijk de impact beperken voor inwoners en anderen.

Enorme logistieke operatie

Daarnaast is de top voor de politie ook een enorme logistieke operatie. We zetten 27.000 collega’s in die worden voorzien van vervoer, maaltijden en indien nodig van verblijf. We hebben in de regio Den Haag drie grote servicepunten ingericht, waar collega’s terecht kunnen voor alle ondersteuning op het gebied ICT en facilitaire zaken. Dichter bij het World Forum zijn er meerdere steunpunten, voor bijvoorbeeld het verspreiden van maaltijden. Zo’n duizend collega’s die normaal veelal op kantoor werken, zijn op deze locaties aan de slag.’

Maken jullie je zorgen over demonstraties?

‘Vrijheid van meningsuiting is een grondrecht en demonstreren mag tijdens de NAVO-top. Meerdere organisaties hebben al demonstraties aangekondigd. Wij willen een veilige top mét demonstraties mogelijk maken. We willen graag voorkomen dat mensen zichzelf in gevaar brengen door acties te ondernemen die verboden zijn. Waar mogelijk waarschuwen we daarvoor: doe geen rare dingen. Het blokkeren van cruciale wegen is niet toegestaan en valt buiten het demonstratierecht. Dat is nu al het geval en dat zal tijdens de top niet anders zijn. Als het nodig is, zullen wij onder het gezag van de burgemeester optreden. Hoe we precies optreden, hangt af van de situatie op dat moment en de gevaren die een blokkade met zich meebrengt.’

Waar moeten burgers verder rekening mee houden?

‘Andere partners hebben al veel gezegd over hoe je als burger rekening kan houden met de NAVO-top in Nederland. Ik kan dat alleen maar herhalen. In de Randstad kunnen weggebruikers ernstige hinder ondervinden op de dagen rondom de top. Daar loopt het vast als mensen hun reisgedrag niet aanpassen. Er gelden extra regels voor het vliegen met drones, waaronder een verbod in Den Haag en rond Schiphol. En er is een risico op desinformatie, zoals eerder tijdens de NAVO-top in Vilnius. Toen werden er valse geruchte verspreid, zoals over bommeldingen. De rode draad is dat het belangrijk is om je als burger goed te blijven informeren. Er zijn meerdere overheidswebsites waarop burgers terechtkunnen, zoals in dit overzicht.’