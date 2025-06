Mannen zonder schijnbare aanleiding beschoten op Sneeuwbalstraat Amsterdam

Zwarte Mercedes

'De schoten zijn afkomstig van een man die naast een geparkeerde zwarte Mercedes zonder schijnbare aanleiding het vuur opent. De twee mannen vluchtten waarna blijkt dat één van hen geraakt is in zijn schouder', aldus de politie.

Politieonderzoek

Het politieonderzoek is inmiddels opgestart, maar meer informatie is welkom. Was u die dinsdagavond in de buurt van het zwembad en heeft u iets opmerkelijks gezien of weet u meer? Neem dan contact op met de politie via nummer 0900-8844 of via Meld Misdaad Anoniem op nummer 0800-7000. De politie is ook nog op zoek naar de vrouw die tegen buurtbewoners gezegd zou hebben dat ze twee mannen had zien ruziemaken op het parkeerterrein van het zwembad.