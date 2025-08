Ook FNV: Stop mensenrechtenschendingen in Gaza

De FNV roept het demissionaire kabinet-Schoof in een brief op om Israël zo snel mogelijk te laten stoppen met de systematische schending van mensenrechten en het internationaal recht in de bezette Palestijnse gebieden. Ook wil de FNV dat de Gazastrook direct open wordt gesteld voor alle noodzakelijke hulp aan de bevolking.

Daarom vindt de vakbond dat Nederland geen economische activiteiten moet faciliteren die in strijd zijn met het internationaal recht. Daarnaast eist de FNV een actieve inzet van Nederland in EU-verband om te komen tot het opschorten van het EU-Israël Associatieverdrag, zolang Israël mensenrechten en het internationaal humanitair recht blijft schenden.

Petra Bolster, vicevoorzitter en internationaal secretaris van het interim-bestuur van de FNV: ‘Het is tijd dat Nederland zélf maatregelen neemt en zich niet langer verschuilt achter Europese besluitvorming. Het is de verantwoordelijkheid van het kabinet om dit zo snel mogelijk te doen, liefst onmiddellijk.’

De FNV vindt ook dat het kabinet Israëlische functionarissen die verantwoordelijk zijn voor ernstige mensenrechtenschendingen tot persona non grata moet verklaren en hun tegoeden en bezittingen in ons land bevriezen. Nederland moet bovendien werk maken van de arrestatie van mensen die gezocht worden door het Internationaal Strafhof. Tot slot roept de FNV het kabinet op om in Europa actief in te zetten op het opschorten van het EU-Israël Associatieverdrag, zolang Israël mensenrechten en het internationaal humanitair recht blijft schenden.

De FNV maakt zich grote zorgen over de voortdurende en systematische schendingen van mensenrechten en het internationaal recht in de bezette Palestijnse gebieden. De humanitaire situatie is volgens de bond geëscaleerd tot een ramp die gekenmerkt wordt door genocidaal geweld. Op de Westelijke Jordaanoever neemt dagelijks het geweld en de onderdrukking van Palestijnse burgers toe.

Inmiddels zijn ook vakbondsmensen van buiten Palestina niet meer veilig. De FNV veroordeelt de arrestatie afgelopen weekend van vakbondsactivisten die met het schip de Handala humanitaire hulp probeerden te bieden aan de bevolking van Gaza. Bolster: ‘Deze gewelddadige arrestaties van vakbondsmensen zijn illegaal en gevaarlijk voor de bescherming van vakbondswerk wereldwijd. Het kabinet moet dit erkennen en de Israëlische regering hierop aanspreken.’

De Tweede Kamer debatteert a.s. donderdag over maatregelen tegen Israël. Tot nu toe heeft minister Veldkamp van Buitenlandse Zaken wel maatregelen aangekondigd, maar die gaan lang niet ver genoeg, vindt de FNV.