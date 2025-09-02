Kind gewond na botsing fatbike en tram in Amsterdam

Dinsdagochtend is bij een aanrijding tussen een tram en een fatbike een kind gewond geraakt.

Kind met spoed naar ziekenhuis

Een vader en kind zaten op de fatbike en reden op het Hugo de Grootplein toen zij in botsing kwamen met tram 3. Het kind zat achterop de fatbike en is na het ongeval met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Onderzoek

Het is onbekend of de vader gewond is geraakt, Hij hoefde in ieder geval niet naar het ziekenhuis. De politie is een onderzoek gestart naar de precieze toedracht.