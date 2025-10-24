NS krijgt toestemming voor proef met korte wapenstok

Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft NS toestemming gegeven voor een tijdelijke proef met een korte wapenstok. 'Het gaat om 75 medewerkers Veiligheid & Service (V&S) van NS die tijdelijk met een wapenstok worden uitgerust', zo meldt NS vrijdag.

Aanvraag ingediend

'NS had in juli een aanvraag ingediend bij het ministerie van Justitie en Veiligheid voor een proef met de wapenstok', aldus NS.

'Confronterend'

Itai Birger, directeur sociale veiligheid bij NS: “We zijn blij dat het ministerie van Justitie en Veiligheid toestemming heeft gegeven voor een proef met de wapenstok. Letsel en geweld komen steeds vaker voor bij mijn collega’s van Veiligheid & Service. Dat staat op gespannen voet met de middelen en bevoegdheden waarover zij beschikken om het werk goed uit te voeren. We hebben al veel maatregelen genomen en blijven nieuwe maatregelen nemen om de veiligheid van onze collega’s te verbeteren. Hoewel NS tot nu toe terughoudend is geweest met het inzetten van een wapenstok, willen we onderzoeken of dit middel kan bijdragen aan een betere veiligheid. Toch zeg ik dit ook met tegenzin. Het is immers confronterend dat wij als treinbedrijf genoodzaakt zijn om nu ook de wapenstok te onderzoeken.”

Voorjaar 2026

Het doel van deze proef is om te onderzoeken of het dragen en gebruik van de zogeheten korte wapenstok bijdraagt aan de effectiviteit en veiligheid van het werk van V&S-medewerkers. NS verwacht dat de proef aan het begin van 2026 kan starten. Op welke locaties dit zal zijn, wordt nog vastgesteld.