Rode Kruis staat klaar om hulp in Gaza op te schalen na staakt het vuren

Na maanden van intens geweld brengt de aankondiging van het staakt-het-vuren eindelijk verlichting. 'Het Rode Kruis staat klaar om de hulpverlening op te schalen. Dit betekent dat we hopelijk snel meer hulp kunnen bieden aan de miljoenen mensen in Gaza. Zij hebben dringend voedsel, water en medicijnen nodig', zo meldt het Rode Kruis donderdag.

'Nu eindelijk hoop'

Na maanden van geweld en angst is er nu eindelijk hoop in Gaza. Het einde van het geweld is in zicht. 'We staan al maanden klaar met vrachtwagens vol levensreddende hulp. En eindelijk mogen we op grotere schaal hulpverlenen aan de honderdduizenden mensen in Gaza die dringend voedsel, water en medische zorg nodig hebben. Zodra de doorgang wordt geopend, gaan we naar binnen', aldus het Rode Kruis.

'Diep wonden en immense nood'

“De wonden zijn diep en de nood is immens”, zegt Harm Goossens, directeur van het Nederlandse Rode Kruis. “Mensen hebben niet alleen voedsel, water en medicijnen nodig, maar ook basisvoorzieningen als maandverband, toiletten en materialen om ziekenhuizen op te bouwen. Die hulp moet nú grootschalig op gang komen, zonder vertraging en zonder onnodige controles aan de grens. Alleen dan kunnen we doen waar we voor zijn: mensenlevens redden.”

Vrijlating van gijzelaars en gedetineerden

Naast dat we klaarstaan met humanitaire hulp, staat het Internationale Rode Kruis klaar als neutrale partij om de uitwisseling van gijzelaars en Palestijnse gedetineerden te faciliteren. “Families van de gegijzelde mensen en gedetineerden hopen hun geliefden weer terug te zien”, vertelt Harm. “Hopelijk levend, maar dat geldt niet voor iedereen. Ook de lichamen van gijzelaars moeten terug, zodat mensen waardig afscheid kunnen nemen.”

Hoop, maar nog veel onzekerheid

In Gaza overheerst een mix van opluchting en onzekerheid. Mensen durven weer voorzichtig vooruit te kijken, maar vragen blijven. “De opluchting voelen we allemaal, dat horen we ook van onze collega’s uit Gaza”, weet Harm te vertellen. “Tegelijkertijd vragen we ons af: wanneer gaan de grenzen open, zodat al die vrachtwagens met eten en medicijnen Gaza in kunnen? Krijgen we vrije toegang om tenten en brandstof te brengen nu de winter eraan komt? En mogen er meer hulpverleners Gaza in, om onze uitgeputte collega’s af te lossen en te ondersteunen? We hebben het allemaal nodig om nog meer mensen te kunnen helpen.”

Ziekenhuizen opbouwen

Tijdens eerdere wapenstilstanden lukte het hulpverleners van het Rode Kruis al om ziekenhuizen deels weer op te bouwen en medische teams te ondersteunen. Deze keer hopen we structureel hulp te kunnen bieden, zonder onderbrekingen.

Steun is hard nodig

'Met jouw gift maak je deze levensreddende hulp mogelijk. Help jij mee? Geef via rekeningnummer NL26INGB0000000716 of ga direct naar de site van het Rode Kruis.