OM eist in hoger beroep 3x levenslang voor moord Peter R. de Vries

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft donderdag in hoger beroep voor drie verdachten een levenslange gevangenisstraf geëist in de strafzaak over de moord op Peter R. de Vries. 'Het gaat om de vermoedelijke schutter, de chauffeur en de man die de schutter en chauffeur aanstuurde. Voor zes overige verdachten zijn gevangenisstraffen variërend van drie tot zeventien jaar geëist', zo meldt het OM donderdag.

Arrestaties vlak na liquidatie

Op 6 juli 2021 is Peter R. de Vries in Amsterdam neergeschoten, negen dagen later is hij aan zijn verwondingen overleden. Vlak na de liquidatie worden de vermoedelijke schutter en de chauffeur gearresteerd. In het onderzoek dat volgt worden nog zeven andere verdachten aangehouden. Ze worden ervan verdacht een rol te hebben gespeeld bij de moord. De rechtbank in Amsterdam veroordeelt in 2024 zes mannen tot gevangenisstraffen, drie verdachten worden vrijgesproken. Het OM is in alle zaken in hoger beroep gegaan.

'Geoliede machine'

Anders dan de rechtbank Amsterdam vindt het OM dat de verdachten deel uitmaakten van een criminele organisatie. Het OM ziet de groep verdachten die betrokken is bij de moord als een geoliede machine. Iedere verdachte had een eigen rol en aandeel in het voorbereiden en uitvoeren van de moord. Naast de schutter en chauffeur, waren er personen die aansturen en zijn er spotters ingezet. De spotters maakten ook filmopnames van de zwaargewonde De Vries.

Nieuwe verdachte aangehouden in gevangenis Curaçao

In april 2025 is een nieuwe verdachte aangehouden, zijn rechtszaak wordt op een later moment inhoudelijk behandeld. Hij zou een leidinggevende rol hebben gehad vanuit de gevangenis in Curaçao. Hij gaf opdrachten aan de verdachten die vandaag terecht staan en zorgde er ook voor dat ze betaald werden. Het OM stelt dat mede hierdoor wordt bevestigd dat het gaat om een criminele organisatie met aansturende opdrachtgevers.

Terroristisch oogmerk

Bij de rechtbank werden zeven verdachten vervolgd voor medeplegen van de moord met een terroristisch oogmerk. De rechtbank sprak de verdachten op dat punt vrij. Het OM denkt dat Peter R. de Vries is vermoord omdat hij de kroongetuige van het Marengo-proces bijstond. De moord kan daarom gezien worden als een aanslag op de rechtsstaat. Mogelijk was dat dit ook het bijkomend doel van de nog onbekende opdrachtgever(s). Het OM ziet niet dat dat ook daadwerkelijk het doel was van deze groep verdachten die nu in hoger beroep terechtstaan. Daarom is besloten op dat punt vrijspraak te vragen.

Impact moord

De advocaten-generaal (officieren van justitie in hoger beroep) stonden vandaag uitgebreid stil bij de impact van de moord en vinden dat daarbij hoge gevangenisstraffen horen. “Deze criminele organisatie heeft het leven genomen van een alom gerespecteerd misdaadjournalist, die dag en nacht heeft gestreden tegen onrecht. Zijn nabestaanden voelen nog iedere dag het gemis en dit gemis zal ook nooit meer weggaan. De verdachten hebben allen bijgedragen aan het leed dat de nabestaanden is aangedaan én aan de publieke onrust, verontwaardiging en gevoelens van onveiligheid in de samenleving. Alle verdachten zijn verantwoordelijk en strafbaar voor een gruwelijke en laffe daad, die met een verbijsterende kilheid is gepleegd.”

De verdenkingen en strafeisen in hoger beroep

- Tegen een nu 26-jarige man eist het OM een levenslange gevangenisstraf voor medeplegen van de moord en het in bezit hebben van vuurwapens, waaronder het moordwapen, en munitie. Hij wordt ervan verdacht Peter R. de Vries te hebben neergeschoten.

- Tegen een nu 39-jarige man eist het OM een levenslange gevangenisstraf voor medeplegen van de moord en het in bezit hebben van vuurwapens, waaronder het moordwapen, en munitie. Hij zou voorverkenningen hebben gedaan en de auto hebben bestuurd waarmee zij naar de plaats delict zijn gereden. Ook zou hij de vluchtauto hebben bestuurd.

- Tegen een nu 40-jarige man eist het OM een levenslange gevangenisstraf voor medeplegen van de moord en het in bezit hebben van vuurwapens, waaronder het moordwapen, en munitie. Ook wordt hij ervan verdacht dat hij onderdeel was van een criminele organisatie. Hij zou de twee uitvoerders, schutter en chauffeur, hebben aangestuurd. Hij zou een spin in het web zijn geweest en een organisatorische en faciliterende rol hebben gespeeld.

- Tegen twee mannen van nu 29 en 30 jaar eist het OM 17 jaar gevangenisstraf voor met medeplegen van medeplichtigheid aan de moord. Ook worden ze verdacht van deelname aan een criminele organisatie. Ze zouden in juni en juli 2021 voorverkenningen hebben gedaan. Op 6 juli 2021 zouden ze het slachtoffer na de aanslag hebben gefilmd.

- Tegen een nu 33-jarige man eist het OM een gevangenisstraf van 17 jaar voor medeplichtigheid aan de moord, het medeplegen van het in bezit hebben van vuurwapens, waaronder het moordwapen, en munitie. Ook zou hij lid zijn geweest van de criminele organisatie. Hij wordt ervan verdacht de beoogde schutter te zijn geweest voor de geplande moordaanslag op 5 juli. Ook zou hij de wapens, munitie en pgp-telefoon hebben opgehaald en die hebben doorgegeven aan de twee mannen die verdacht worden van de uitvoering van de moord.

- Tegen een nu 36-jarige man eist het OM 14 jaar gevangenisstraf voor medeplichtigheid aan de moord en deelname aan de criminele organisatie. Hij wordt ervan verdacht in juni en juli 2021 voorverkenningen hebben gedaan. Ook zou hij informatie die belangrijk was voor de moordaanslag hebben verzameld op internet.

Tegen een nu 32-jarige man eist het OM 4 jaar voor deelname aan de criminele organisatie. Hij wordt ervan verdacht een aansturende en faciliterende rol voor de filmers te hebben vervuld.

- Tegen een nu 30-jarige man eist het OM 3 jaar gevangenisstraf voor deelname aan de criminele organisatie. Hij was in mei 2021 betrokken bij een zoektocht naar een persoon, met de opdracht deze persoon zwaar lichamelijk letsel toe te brengen. Uit berichten tussen hem en de filmers zou blijken dat het de bedoeling was dat hij een rol zou spelen bij de moord op 6 juli 2021. Omdat hij in mei 2021 is aangehouden kon hij die rol niet vervullen. Hij wordt ervan verdacht vanuit de gevangenis de filmers advies te hebben gegeven.