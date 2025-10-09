Defensie zoekt bedrijven voor het produceren en verbeteren van drones

Defensie zoekt de samenwerking met bedrijven om op grote schaal te leren werken met drones. 'Deze onbemenste systemen worden steeds belangrijker in militaire acties. Ze helpen militairen om beter te zien wat er gebeurt en veiliger te werken. Het Actieplan Productiezekerheid Onbemenste Systemen (APOS) zorgt ervoor dat Defensie snel nieuwe drones kan maken en aanpassen', zo meldt het ministerie van Defensie donderdag.

'Op veel manieren te gebruiken'

'De oorlog in Oekraïne laat zien dat drones op veel manieren te gebruiken zijn. Daarom wil Defensie dat Nederland zelf meer drones ontwikkelt en produceert. De organisatie doet nu een officiële oproep, een zogeheten tender', aldus het ministerie. Nederlandse start-ups en andere bedrijven kunnen hier, eventueel samen, op reageren en hun ideeën aanbieden. Dat kan tot 29 oktober. Binnen APOS werken alle defensie-onderdelen samen om de beste onbemenste systemen voor de eenheden te gaan realiseren. Ook wordt de Nederlandse markt versterkt, zodat meer onderdelen en systemen in eigen land worden gemaakt.

Testgebied

Samen met de Provincie Zuid-Holland werkt Defensie aan het eerste Nederlandse testgebied voor drones. Daar kunnen drones ook buiten het zicht van de piloot vliegen. Zo blijft Defensie voorbereid op de belangrijkste taken.

Schoof: 'Leidende rol voor Nederland'

Premier Schoof zei eerder dat Nederland binnen de Europese Unie een leidende rol wil spelen op dit gebied. APOS, de hechte samenwerking met Oekraïne en de opgedane ervaring van de NAVO-top geeft Nederland hiervoor een goede uitgangspositie.