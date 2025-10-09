Man springt tijdens achtervolging meters omlaag en valt op talud treinstation

Dinsdagavond 7 oktober 2025 is een 38-jarige man ernstig gewond geraakt nadat hij tijdens een politieachtervolging van een trapleuning sprong en meters naar beneden viel. 'De man sloeg kort daarvoor op de vlucht nadat agenten hem wilden aanspreken vanwege verkeersovertredingen', zo meldt de politie donderdag.

Elektrische fietser door rood licht

Het is 20.30 uur die dinsdagavond als de agenten op de Piet Heinkade rijden. Ze zien dat de bestuurder van een elektrische fiets een rood verkeerslicht negeert en dat de fietsverlichting niet in orde is. Ze willen de bestuurder daarop staande houden en met hem in gesprek gaan.

Fietser er vandoor

Als de agenten de bestuurder aanspreken, zien ze dat hij er vandoor gaat. Ze zetten met hun dienstvoertuig de achtervolging in. De oranje knipperlichten worden aangezet, zodat het overige verkeer gewaarschuwd wordt. Het lukt de bestuurder van de fiets uiteindelijk te ontkomen.

Te boet gevlucht

Even later treffen de agenten dezelfde bestuurder weer rijdend aan op zijn elektrische fiets. Wederom wordt deze bestuurder gesommeerd te stoppen en ook nu kiest de verdachte ervoor te vluchten. Dat gaat eerst rijdend, maar vervolgens te voet in de richting van het Rietlandpark.

Meters naar beneden gevallen

Als de vluchtende man richting een tramstation rent, springt hij over de reling van een trap. De politie waarschuwt de man nog voor deze trap, maar het blijkt te laat. De verdachte valt meters naar beneden en belandt op het talud van het tramstation. De man raakt daardoor ernstig gewond en wordt overgebracht naar het ziekenhuis.

Onderzoek

'Het team Veiligheid, Integriteit en Klachten van politie Amsterdam doet verder onderzoek naar de zaak', aldus de politie