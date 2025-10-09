donderdag, 9. oktober 2025 - 23:05 Update: 09-10-2025 23:12
Vrouw op tijd uit auto die in brand staat in Eexterveenschekanaal
Foto: Van Oost Media (Herman van Oost)
Eexterveenschekanaal
Donderdagavond om even voor half acht werd de brandweer van Annen opgeroepen voor een voertuigbrand op de Polderweg in Eexterveenschekanaal.
Rook onder dashboard vandaan
Een bestuurster die vanuit Wildervank naar Annen wilde rijden over de Polderweg vernam ineens dat er rook vanonder het dashboard kwam. Hierop heeft ze de auto verlaten met het meenemen van een aantal bezittingen en koos zij een veilige afstand van het voertuig en belde 112.
Auto total loss
De brandweer Annen met twee voertuigen voor de bluswerkzaamheden. Ondanks het snelle ingrijpen was de auto niet meer te redden en raakte deze total loss. Berger Hamstra uit Tynaarlo heeft het voertuig geborgen.