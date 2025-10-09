Vrouw op tijd uit auto die in brand staat in Eexterveenschekanaal

Rook onder dashboard vandaan

Een bestuurster die vanuit Wildervank naar Annen wilde rijden over de Polderweg vernam ineens dat er rook vanonder het dashboard kwam. Hierop heeft ze de auto verlaten met het meenemen van een aantal bezittingen en koos zij een veilige afstand van het voertuig en belde 112.

Auto total loss

De brandweer Annen met twee voertuigen voor de bluswerkzaamheden. Ondanks het snelle ingrijpen was de auto niet meer te redden en raakte deze total loss. Berger Hamstra uit Tynaarlo heeft het voertuig geborgen.