OM dagvaardt buitenlands pensioenfonds op verdenking dividendbelastingontduiking

Het OM dagvaardt een buitenlands pensioenfonds wegens verdenking van dividendbelastingontduiking. 'Onderzoek naar een voormalig werknemer loopt nog', zo meldt het OM donderdag.

Dividendbelasting teruggevraagd

Over de jaren 2013 tot en met 2018 heeft het betreffende pensioenfonds dividendbelasting teruggevraagd en ook ontvangen van de Nederlandse Belastingdienst.

Controle gestart

In september 2019 is de Belastingdienst een controle gestart naar het pensioenfonds, nadat het vermoeden was ontstaan dat er mogelijk ten onrechte ingehouden dividendbelasting teruggevraagd zou zijn. In totaal zou het gaan om een bedrag van ruim 200 miljoen euro aan teruggevraagde en ontvangen dividendbelasting door het pensioenfonds.

FIOD

'De FIOD heeft onderzoek gedaan, onder leiding van het OM. De uitkomst van dit onderzoek is dat het pensioenfonds ervan wordt verdacht in strijd met de wet dividendbelasting te hebben teruggevraagd, terwijl het daar geen recht op had. Daarom wordt het pensioenfonds verdacht van belastingontduiking. Onderzoek naar een voormalig werknemer loopt nog', aldus het OM. Wanneer een eerste zitting zal plaatsvinden is nog niet bekend.

