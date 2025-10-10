BMW gevonden maar ontvoerde vrouw nog spoorloos, politie deelt haar foto

De zwarte BMW 530e van de vrouw uit Hoofddorp, die woensdag werd ontvoerd, is aangetroffen in de wijk Getsewoud-Noord in Nieuw-Vennep. 'De vrouw zelf is nog spoorloos', zo meldt de politie vrijdag.

Ontvoerd

Afgelopen woensdag 8 oktober was de 49-jarige vrouw rond 08.30 uur vanuit de Mosselplaat in Hoofddorp vertrokken naar haar werk in Beverwijk. Op haar werk is zij nooit aangekomen. De politie gaat ervan uit dat het slachtoffer is ontvoerd. De vrouw is op dit moment nog spoorloos.

Foto vrouw door politie gedeeld

'De politie doet intensief onderzoek naar de ontvoering en kan hulp bij het onderzoek goed gebruiken. Daarom deelt de politie nu een foto van de vrouw en roept mensen op die meer weten over haar verblijfplaats om zich met spoed te melden', aldus de politie.

Signalement slachtoffer

Het slachtoffer is 1.65 meter lang, heeft een lichtgetinte huidskleur, een normaal postuur, donkerbruine ogen en lang donkerbruin haar. Zij droeg op 8 oktober donkerkleurige kleding.

Grootschalig onderzoek

Sinds de melding van de vermissing doen meerdere rechercheteams intensief onderzoek om de vrouw terug te vinden. Ook is een Team Grootschalige Opsporing gestart.

Auto aangetroffen

De vrouw vertrok woensdagochtend naar haar werk in een zwarte BMW 530e. Deze auto is in de wijk Getsewoud-Noord in Nieuw-Vennep aangetroffen.

Dringende oproep

Het onderzoeksteam komt nog steeds graag met spoed in contact met getuigen, mensen met relevante camera/ringdoor/dashcam-camerabeelden uit de omgeving van de Mosselplaat in Hoofddorp of andere belangrijke informatie. Heeft u informatie en dit nog niet gedeeld met de politie? Vul dan onderstaand tipformulier in of bel 0800-6070. Tippen kan ook anoniem bij Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000 of vertrouwelijk via Team Criminele Inlichtingen via 088-6617734. Graag onder vermelding van zaaknummer: 2025235066

