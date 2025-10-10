Onbekende vrouw Wassenaar na 21 jaar geïdentificeerd

Na ruim 21 jaar is een onbekende overleden vrouw alsnog geïdentificeerd. Het blijkt te gaan om de destijds 35-jarige Eva Maria Pommer uit Duitsland. Ze werd op 4 juli 2004 in de duinen bij Wassenaar gevonden en heeft nu eindelijk haar naam terug. Eva Maria Pommer is de vierde vrouw uit de Identify Me campagne die nu haar naam terug heeft. Een belangrijke rol in de ontknoping speelt de particuliere Stichting Coldcasezaken. De gouden tip kwam via deze stichting binnen.

Al sinds de vondst van de vrouw in de duinen bij Wassenaar op 4 juli 2004 doet de plaatselijke politie en later ook het Team Cold Case en Vermiste Personen van de eenheid Den Haag uitgebreid onderzoek naar haar identiteit. De vindplaats en het lichaam van het slachtoffer zijn onderzocht, de kleding van het slachtoffer is getoond in opsporingsprogramma’s, er is isotopenonderzoek gedaan en alle mogelijke sporen zijn uitgelopen. Er waren al snel sterke aanwijzingen die richting Duitsland wezen. Zo droeg ze kleding die met name daar verkocht werd en werd er bij de vrouw een sleutelbos aangetroffen. Van één sleutel werd uit onderzoek duidelijk dat deze een link had naar de Duitse stad Bottrop, niet ver van de grens met Nederland. Doordat een archief bij een brand verloren was gegaan kon de sleutel niet aan een specifiek adres worden gekoppeld.

Identify Me

In oktober 2024 organiseerde de Nederlandse politie, samen met Interpol en vijf omliggende landen de tweede Identify Me-campagne. Deze campagnes zijn een initiatief van het Landelijk Team Opsporingscommunicatie, onderdeel van de Dienst communicatie van het Politiedienstencentrum. In de campagne werd een lijst gepubliceerd van zaken waarin de identiteit van het slachtoffer onbekend is. Bekende vrouwen uit de deelnemende landen stonden in de campagne op voor deze slachtoffers. Door Identify Me kan het publiek wereldwijd meedenken over de identiteit van vrouwen van wie de naam onbekend is en die door een misdrijf om het leven zijn gekomen of onder onduidelijke omstandigheden zijn aangetroffen. In de campagne kreeg de zaak uit Wassenaar de naam “De vrouw met de Duitse sleutels”. Vanwege de campagne kreeg de zaak uitgebreid aandacht in Opsporing Verzocht en afgelopen januari ook in het Duitse opsporingsprogramma Aktenzeichen XY Ungelöst. De link naar Bottrop werd in die uitzendingen ook nadrukkelijk benoemd.

Tips

Over de zaak kwamen honderden tips binnen. Dankzij de nieuwe tips en het politieonderzoek dat erop volgde kon de sleutel uiteindelijk worden gekoppeld aan een lijst van mogelijke adressen in de regio Bottrop. Terwijl de Duitse en Nederlandse politie deze informatie uitliepen kwam er bij de Nederlandse stichting Coldcasezaken een zeer interessante tip binnen over een Duitse vrouw die al zo’n 20 jaar vermist zou zijn. Directeur Sander Meyer deelde deze informatie na eigen onderzoek met de politie. Deze informatie sloot goed aan bij het spoor dat de politie al uitliep in Bottrop waardoor het onderzoek in een stroomversnelling kwam. Door DNA-onderzoek van het NFI, , en een vergelijking in de Nederlandse DNA databank voor vermiste personen (DVP) is inmiddels vast komen te staan dat het inderdaad gaat om Eva Maria Pommer uit Duitsland.

Nieuwe vragen aan het publiek

Nu het slachtoffer haar naam terug heeft willen de politie in Nederland en Duitsland ook achterhalen hoe de vrouw op 4 juli 2004 overleden in de duinen in Wassenaar terecht is gekomen. De politie vraagt daarom iedereen om terug te denken aan de zomer van 2004 in combinatie met de naam Eva Maria Pommer. Mogelijk verbleef de vrouw destijds in een hotel of op een recreatiepark, mogelijk heeft zij in de periode voor haar dood contact gehad met mensen in de regio of daarbuiten. Heeft u informatie, neem dan contact op met de politie via onderstaande contactgegevens. De Duitse politie stelt op de eigen website ook vragen aan het publiek in Duitsland over de zaak.