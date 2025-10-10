Verdachten voor rechter voor projectie discriminerende teksten op gebouw A12

Het Openbaar Ministerie (OM) eist werkstraffen tegen drie mannen die verdacht worden van groepsbelediging en het aanzetten tot discriminatie. 'De mannen zouden een discriminerende tekst hebben geprojecteerd op een gebouw langs de A12', zo meldt het OM vrijdag.

Groene discriminerende teksten

Op 1 september 2023 werden de verdachten aangehouden nadat er een melding was binnen gekomen bij de politie dat er een projectie te zien was op een gebouw langs de A12 ter hoogte van Bodegraven. In groene letters stond er op het pand de tekst: "RACEMIXING = GENOCIDE " MAKE A WHITE BABY, TONIGHT :) RACEMIXING = GENOCIDE " MAAK BLANKE KINDJES :) RASSENMENGING = WHITE GENOCIDE".

"checklist laseracties"

De verdachten werden in de omgeving van het gebouw aangehouden. In de auto troffen agenten naast een portofoon, ook papieren waarop stond "checklist laseracties". Op de papieren stond precies beschreven hoe je zo’n laseractie kon uitvoeren. Ook werden er tips gegeven voor de actiedag zelf namelijk: 'verwijder belastend materiaal van mobieltjes en/of computers' en 'zorg dat er geen fysieke belastende materialen in je huis te vinden zijn'.

Strafbare groepsbelediging en aanzetten tot discriminatie

De drie verdachten bekennen dat zij deze tekst hebben geprojecteerd, maar vinden zelf dat de tekst niet strafbaar is. Volgens het OM is er wel degelijk sprake van een strafbare groepsbelediging en aanzetten tot discriminatie. Want met deze tekst wordt gesteld dat mensen met een witte huidskleur zich moeten voortplanten met mensen met een soortgelijke huidskleur. En als witte mensen dat niet doen er – volgens de verdachten - sprake is van "race mixing", en dat dit door verdachten gelijk wordt gesteld met genocide. Hierdoor worden mensen van kleur afgeschilderd als een bedreiging voor mensen met een witte huidskleur en wordt gesuggereerd dat het onwenselijk is om als wit persoon je voort te planten met mensen van kleur wat beledigend is.

Groep mensen tot in het diepst van hun wezen beledigd

"Verdachten hebben zeer kwetsende uitingen gedaan en door deze tekst te projecteren wordt een groep mensen tot in het diepst van hun wezen beledigd, namelijk wegens afkomst. Voor zulke uitingen is geen plaats in onze maatschappij, waar gelijkheid één van onze kernwaarden is", aldus het OM.

100 uur werkstraf

Het OM eist tegen de verdachten die samen met elkaar deze feiten hebben gepleegd een werkstraf voor de duur van 100 uur waarvan 30 uur voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar. Tegen de derde verdachte die volgens het OM medeplichtig is geweest bij deze feiten heeft het OM een werkstraf voor de duur van 80 uur waarvan 30 uur voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar geëist.