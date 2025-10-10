EOD neemt in Soesterberg nieuwe innovatieve werkplaats in gebruik

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft een nieuwe munitietechnische werkplaats. 'Vandaag was de opening van de faciliteit in Soesterberg, waar innovatie voorop staat', zo meldt het ministerie van Defensie vrijdag.

'Het Scherm'

'De werkplaats, die de naam 'Het Scherm' draagt, zorgt niet alleen voor een veilige manier van munitieverwerking, maar ook voor een moderne opleiding van EOD’ers', aldus het ministerie

Gevaarlijke munitie effectief en veilig vernietigen

Dankzij de nieuwe geavanceerde faciliteit doen EOD’ers de juiste kennis op om gevaarlijke munitie effectief en veilig te vernietigen. De werkplaats is speciaal ontwikkeld voor het verwerken en analyseren van niet-reguliere munitie. Ook zijn er gedetailleerde instructiemodellen te maken van complexe munitie. Denk aan wapens van internationale herkomst zoals uit (voormalige) oorlogsgebieden.

‘Reverse engineering’

Binnen de nieuwe werkplaats ligt de focus op zogeheten ‘reverse engineering’. Dit is een internationaal gedeelde manier van werken om gedetailleerde instructiemodellen (na) te maken. Hierbij demonteren explosievenruimers munitie op een veilige wijze en worden de explosieve componenten verwijderd.

3D-technieken

Verder beschikt de faciliteit over 3D-röntgentechniek, die is gekoppeld aan een 3D-printer. Zo zijn zelfs moeilijk toegankelijke munitie-onderdelen te scannen en in doorsnede te printen voor instructiedoeleinden. En dankzij een neutronenscanapparaat is vast te stellen wat de inhoud is van chemische wapens.

Diamant draadzaagmachine

Op termijn volgt nog de aanschaf van een diamant draadzaagmachine, waarmee materialen zonder warmteontwikkeling en explosiegevaar zijn door te snijden.