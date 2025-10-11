Vijf mannen aangehouden in onderzoek ontvoering vrouw (49) in Hoofddorp

Vrijdagavond heeft de politie, in het onderzoek naar de ontvoering van een 49-jarige vrouw uit Hoofddorp, vijf aanhoudingen verricht. 'Het gaat om twee 37-jarige mannen uit Almere en drie mannen van 17, 20 en 24 jaar uit Rotterdam en Amsterdam', zo meldt de politie.

Vrouw nog steeds spoorloos

'Ze worden verdacht van betrokkenheid bij de ontvoering van de vrouw. Op dit moment is het slachtoffer nog steeds spoorloos. Een Team Grootschalige Opsporing gaat onverminderd door met het onderzoek. Heeft u informatie en dit nog niet gedeeld met de politie? Meld dit dan direct via 0900-8844.

Foto slachtoffer gedeeld door politie

Op vrijdag 10 oktober heeft de politie een foto van het slachtoffer gedeeld. De politie roept mensen op die meer weten over haar verblijfplaats zich met spoed te melden. Het slachtoffer is 1.65 meter lang, heeft een lichtgetinte huidskleur, een normaal postuur, donkerbruine ogen en lang donkerbruin haar. Zij droeg op 8 oktober donkerkleurige kleding.

Grootschalig onderzoek

Sinds de melding van de vermissing doen meerdere rechercheteams intensief onderzoek om de vrouw terug te vinden. Een Team Grootschalige Opsporing onderzoekt de zaak.

BMW aangetroffen

De vrouw vertrok woensdagochtend 8 oktober rond 08.30 uur naar haar werk in een zwarte BMW 530e. Op haar werk kwam zij niet aan. De auto is in de wijk Getsewoud-Noord in Nieuw-Vennep aangetroffen.

Dringende oproep

Het onderzoeksteam komt nog steeds graag met spoed in contact met getuigen, mensen met relevante camera/ringdoor/dashcam-camerabeelden uit de omgeving van de Mosselplaat in Hoofddorp en de wijk Getsewoud-Noord in Nieuw-Vennep of mensen met andere belangrijke informatie. Heeft u informatie en dit nog niet gedeeld met de politie? Vul dan onderstaand tipformulier in of bel 0800-6070. Tippen kan ook anoniem bij Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000 of vertrouwelijk via Team Criminele Inlichtingen via 088-6617734.