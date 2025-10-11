Marine begeleidt Russische onderzeeboot door de Noordzee

De marine heeft een Russische onderzeeboot en ondersteunende sleepboot door de Noordzee begeleid. Dit meldt het ministerie van Defensie zaterdag.

Engels Kanaal

'De schepen kwamen vanuit de Middellandse Zee en werden in het Engels Kanaal al geëscorteerd door een Brits marineschip. Eenmaal in Nederlandse wateren nam hydrografisch opnemingsvaartuig Zr.Ms. Luymes deze taak over van de Britten', aldus het ministerie.

Russische onderzeeboot Novorossiysk

Zr.Ms. Luymes escorteerde de onderzeeboot Novorossiysk (Kilo-klasse) en de sleepboot Yakov Grebelskiy (Goryn-klasse) tot zij de Nederlandse Exclusieve Economische zone hadden verlaten. Een NH90-maritieme gevechtshelikopter leverde ondersteuning aan Zr. Ms. Luymes.

Alle Russische marineschepen geëscorteerd

Hoewel voor de Exclusief Economische Zone een internationaal recht van doorvaart geldt, escorteert Nederland alle Russische marineschepen. Nederland toont zo waakzaamheid en voorkomt dat Russische schepen onderzeese infrastructuur saboteren. Het escorteren en begeleiden van alle Russische oorlogsschepen gebeurt in samenwerking met de Kustwacht.