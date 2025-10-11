Politie houdt ruim 300 personen aan bij demonstratie op spoorlijnen Rotterdamse haven

De politie heeft zaterdag 11 oktober ruim 300 actievoerders aangehouden bij een demonstratie op spoorlijnen bij de Rotterdamse haven. 'Er werden vernielingen aangericht en een agent raakte gewond. De demonstranten waren rond 15.00 uur allemaal van het spoor verwijderd', zo meldt de politie zaterdag.

Gevaarlijke stoffen

Groepen demonstranten hebben zaterdagochtend op meerdere plekken het spoor geblokkeerd in en rondom de Rotterdamse haven. Een aantal demonstranten heeft zich ook vastgemaakt aan het spoor. Er rijden veel treinen in de haven, waarvan diverse met gevaarlijke stoffen. 'Hierdoor kunnen levensgevaarlijke situaties ontstaan voor demonstranten en havenpersoneel. Daarom heeft de burgemeester, namens de Driehoek, het besluit genomen dat demonstreren op het spoor niet is toegestaan. Demonstreren mag, maar niet op een plek waar de veiligheid niet gegarandeerd kan worden', aldus de politie.

Voorgeleid

Vervolgens heeft de politie de demonstranten gewaarschuwd en meermaals gevorderd van het spoor af te gaan. Hen is gevraagd op een andere plek hun demonstratie voort te zetten of naar huis te gaan. Alle demonstranten die daar geen gehoor aan hebben gegeven, zijn van het spoor gehaald en aangehouden. Zij zijn met bussen naar een andere locatie gebracht. Daar zijn ze voorgeleid en heengezonden.

Vernielingen

Zowel aan het spoor als in de bussen zijn vernielingen aangericht. Eén agent raakte gewond door een klap in het gelaat door een actievoerder. Deze agent is naar het ziekenhuis gebracht. Een andere agent werd gebeten en een derde geslagen, maar beiden konden hun werk voortzetten. Vier personen zijn aangehouden voor verzet bij aanhouding en mishandeling. Drie personen zijn aangehouden voor vernieling en belediging. Deze zeven arrestanten zijn naar het politiebureau gebracht. Zij zijn daar voorgeleid en zitten nog vast