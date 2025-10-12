Politie houdt 8 verdachten van grootschalige hypotheekfraude aan

In de afgelopen dagen heeft de financiële recherche van de Amsterdamse politie op vier verschillende locaties in Amsterdam en Zaandam in totaal acht personen aangehouden. 'Zij worden verdacht van witwassen, oplichting, valsheid in geschrifte en hypotheekfraude in de regio Amsterdam en de Zaanstreek. Het betreft acht personen variërend in de leeftijd van 27 tot en met 43 jaar oud, onder meer werkzaam in de makelaardij, bij administratiekantoren en/of als hypotheekadviseur', zo meldt de politie.

Inbeslagname

Na de aanhoudingen zijn vier locaties verbonden aan de verdachten doorzocht. Hierbij zijn administratie, contant geld en waardevolle goederen, zoals horloges en sieraden, in beslag genomen. In één van de panden troffen agenten een ploertendoder aan. Alle verdachten en meerdere getuigen zijn inmiddels heengezonden. Het onderzoek loopt nog volop en meer aanhoudingen of ontbiedingen sluit de politie dan ook niet uit. Als het onderzoek volledig is afgerond, zal de officier van justitie een afdoeningsbeslissing nemen.

Vervalsen inkomensgegevens

Het strafrechtelijk onderzoek startte in juni dit jaar en kwam voort uit een eerder onderzoek naar hypotheekfraude in de regio Amsterdam. Tijdens het onderzoek rees het vermoeden dat de hoofdverdachte in kwestie zich als facilitator bezighield met grootschalige hypotheekfraude waarbij vervalste inkomensgegevens, namelijk (veelal) opgepluste jaarcijfers en/of fictieve dienstverbanden werden gebruikt.

Sturende rol hoofdverdachte

De hoofdverdachte had daarbij een sturende rol. Veel van zijn klanten blijken arbeidsmigranten te zijn. Het onderzoek leidde uiteindelijk naar de aangehouden verdachten, maar ook naar zo’n twintig andere betrokkenen die inmiddels als getuigen in de zaak zijn gehoord. Bij deze actie werkte de afdeling Financieel Economische Criminaliteit (FINEC) van de eenheid Amsterdam samen met de collega’s van de eenheid Noord-Holland en de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD).

Versterking poortwachtersrol hypotheekverstrekkers

De maatschappelijke schade bij vastgoed- en hypotheekfraude is fors. Daarom is het van groot belang dat er maatregelen getroffen worden om deze vorm van financieel-economische criminaliteit effectief tegen te gaan. Doordat hypotheekverstrekkers op dit moment inkomensgegevens niet onafhankelijk kunnen verifiëren blijft er - zeker in de huidige markt - een prikkel om een hoger inkomen op te geven.

Crimineel geld witwassen

Dit leidt dit niet alleen tot oneerlijke concurrentie waarbij huizenprijzen worden opgedreven, maar zo kan crimineel geld eenvoudig worden witgewassen door een woning aan te kopen of te verbouwen, en de hypotheek of het bouwdepot af te lossen met crimineel of zwart geld, en te verkopen met een waardevermeerdering.

Jaarlijks voor miljarden witgewassen

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat er jaarlijks in Nederland voor miljarden wordt witgewassen. Door het prijsopdrijvend effect van deze fraude raakt het de samenleving als geheel in een toch al krappe woningmarkt. Crimineel geld wordt witgewassen en er is minder belastingopbrengst waardoor de schatkist wordt benadeeld. Door in te zetten op een integrale samenwerking waarin partijen informatie kunnen delen, kunnen gezamenlijke risico’s vroegtijdig worden gesignaleerd.

Hypotheekverstrekkers

Zo willen hypotheekverstrekkers het opgegeven inkomen van klanten ten tijde van de hypotheekaanvraag kunnen verifiëren bij de Belastingdienst om te voorkomen dat criminelen met vervalste inkomensgegevens - zoals werkgeversverklaringen of zogenaamde inkomsten uit onderneming - een hypotheek aanvragen. Verder zou het helpen als de politie in het geval van fraude informatie kan delen met hypotheekverstrekkers, zodat er maatregelen kunnen worden genomen om fraude en witwassen te stoppen. Op die manier zet je de mogelijkheid tot frauderen aan de voorkant dicht.

Versterking poortwachtersrol notarissen

Ook het versterken van de poortwachtersrol van notarissen is een belangrijk onderdeel. De notariële aanpak richt zich op drie belangrijke verbeteringen. Allereerst is een snelle invoering van het Centraal Aandeelhoudersregister (CAHR) van belang, zodat duidelijk kan worden wie er schuilgaat achter een onderneming die zich bezighoudt met criminaliteit. Daarnaast moeten notarissen elkaar kunnen waarschuwen bij vermoedens van fraude. Dit vereist een onderlinge doorbreking van hun geheimhoudingsplicht. Zo kunnen fraude en mogelijk misbruik van het financieel stelsel in een eerder stadium worden gesignaleerd en voorkomen.