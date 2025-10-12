Politie houdt Belg (29) aan in onderzoek ontvoering vrouw (49) uit Hoofddorp

In het onderzoek naar de ontvoering van een 49-jarige vrouw uit Hoofddorp heeft de politie zaterdagmiddag 11 oktober in het Belgische Beersel (Vlaams-Brabant) een zesde verdachte aangehouden. 'Het gaat om een 29-jarige man uit Beersel, die in samenwerking met de Belgische autoriteiten is gearresteerd', zo meldt de politie.

Betrokkenheid

'Net als de vijf eerder aangehouden verdachten wordt ook deze man verdacht van betrokkenheid bij de ontvoering. Het slachtoffer is nog altijd spoorloos', aldus de politie. Een Team Grootschalige Opsporing (TGO) zet het onderzoek onverminderd voort. Heeft u informatie die nog niet met de politie is gedeeld? Neem dan direct contact op met de politie.

Aanhoudingen vrijdagavond

In het onderzoek naar de ontvoering van een 49-jarige vrouw uit Hoofddorp heeft de politie vrijdagavond 10 oktober vijf aanhoudingen verricht. Twee 37-jarige mannen uit Almere en drie mannen van 17, 20 en 24 jaar uit Rotterdam en Amsterdam. Ze worden verdacht van betrokkenheid bij de ontvoering van de vrouw.

Foto slachtoffer door politie gedeeld

Op vrijdag 10 oktober heeft de politie een foto van het slachtoffer gedeeld. De politie roept mensen op die meer weten over haar verblijfplaats zich met spoed te melden. Het slachtoffer is 1.65 meter lang, heeft een lichtgetinte huidskleur, een normaal postuur, donkerbruine ogen en lang donkerbruin haar. Zij droeg op 8 oktober donkerkleurige kleding.