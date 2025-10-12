Mega transport met 300 ton zware transformator onderweg vanuit Veendam naar Ter Apelkanaal

Het megatransport van de eerste van in totaal zes nieuwe TenneT-transformatoren, is zondagochtend in alle vroegte rond 07.00 uur vanuit het Groningse Veendam van start gegaan. De komende 5 andere zondagen wordt er ook elk 1 transformator per keer over de weg verplaatst. Dit gebeurt op zes aaneengesloten zondagen tussen 12 oktober en 16 november.

Gewicht van een Boeing 747

Elke transformator weegt ongeveer 316 ton oftewel 316.000 kilo vergelijkbaar met het gewicht van een Boeing 747. Het traject dat wordt afgelegd bedraagt ongeveer 35 km en gaat van Veendam via Onstwedde en Mussel naar een nieuw hoogspanningsstation in aanbouw in Ter Apelkanaal.

Bouw hoogspanningsstation op bedrijvenpark Zuid-Groningen

TenneT bouwt op het bedrijvenpark Zuid-Groningen in Ter Apelkanaal een hoogspanningsstation. Hierdoor kunnen nieuwe bedrijven en huizen worden aangesloten op het elektriciteitsnet. Een transformator maakt elektriciteit geschikt voor gebruik in huis. Elke transformator is 'goed' voor stroom voor 100.000 huishoudens.

Transformator

Een transformator is een apparaat dat stroom met een hogere spanning uiteindelijk geschikt maakt voor gebruik in huis. Deze transformator van TenneT verlaagt de spanning van 380.000 V naar 110.000 V (110 kV). De elektriciteit van 110 kV wordt stap voor stap verlaagd naar 230 volt via transformatoren in verschillende stations, zoals hoogspannings- en verdeelstations. Eerst wordt de 110 kV spanning verlaagd naar een middenspanning van bijvoorbeeld 10 kV of 25 kV, en daarna in wijk- of transformatorhuisjes verder verlaagd tot de uiteindelijke 230 volt die in huizen en bedrijven wordt gebruikt.

Snelheid van 5 km/h

Het transport van in totaal zeventig meter lang vervoert de transformator van twaalf meter lang, zes meter hoog en 3,5 meter breed over een afstand van ongeveer 35 km in 6 à 7 uur. De gemiddelde snelheid bedraagt ongeveer 5 km/h, dat is 1,4 meter per seconde. Naar verwachting komt het transport zondagmiddag rond 15.00 uur aan in Ter Apelkanaal.

Voorbereiding van 4 jaar

Met de voorbereiding zijn TenneT en vervoerder Wagenborg zeker vier jaar bezig geweest.

Video

Op onderstaande video is het transport vanuit de lucht mooi in beeld gebracht door persbureau Van Oost Media.

Lees ook: Politie: Ontvoering vrouw (49) Hoofddorp vanwege internationaal drugsconflict