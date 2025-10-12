Politie: Ontvoering vrouw (49) Hoofddorp vanwege internationaal drugsconflict

Sinds woensdag 8 oktober doet een Team Grootschalige Opsporing (TGO) van de politie intensief onderzoek naar de ontvoering van een 49-jarige vrouw uit Hoofddorp. 'Het slachtoffer is nog steeds spoorloos. De aanleiding van de ontvoering ligt bij een conflict binnen de georganiseerde internationale handel in harddrugs. Het slachtoffer wordt hierbij ingezet als drukmiddel', zo maakt de politie zondagmiddag bekend.

Grootschalig internationaal onderzoek

'Momenteel wordt er grootschalig internationaal onderzoek gedaan door meerdere teams om het slachtoffer te vinden. Zes verdachten zijn aangehouden', aldus de politie die nog steeds mensen oproept als zij informatie hebben en dit nog hebben gedeeld met de politie.

Foto slachtoffer gedeeld door politie

Het slachtoffer is op woensdag 8 oktober ontvoerd toen zij rond 08.30 uur vanuit Hoofddorp met de auto onderweg was naar haar werk. Op vrijdag 10 oktober heeft de politie een foto van het slachtoffer gedeeld. De politie roept mensen op die meer weten over haar verblijfplaats zich met spoed te melden. Het slachtoffer is 1.65 meter lang, heeft een lichtgetinte huidskleur, een normaal postuur, donkerbruine ogen en lang donkerbruin haar. Zij droeg op 8 oktober donkerkleurige kleding. Haar auto, een zwarte BMW 530e is in de wijk Getsewoud-Noord in Nieuw-Vennep aangetroffen.

Zes verdachten

De politie hield op vrijdagavond 10 oktober en zaterdagmiddag 11 oktober zes verdachten aan. Twee 37-jarige mannen uit Almere en drie mannen van 17, 20 en 24 jaar uit Rotterdam en Amsterdam. Op zaterdagmiddag is een 29-jarige man uit Beersel in samenwerking met de Belgische autoriteiten aangehouden. Ze worden allen verdacht van betrokkenheid bij de ontvoering van de vrouw.

Inttensieve samenwerking met buitenlandse autoriteiten

Sinds de melding van de vermissing doen meerdere rechercheteams intensief onderzoek om de vrouw terug te vinden. Een Team Grootschalige Opsporing onderzoekt de zaak en doet grootschalig internationaal onderzoek dat is gericht op het terugvinden van het slachtoffer. Hierbij wordt intensief samengewerkt met buitenlandse autoriteiten. In het belang van het lopende onderzoek worden geen mededelingen gedaan waar deze samenwerking uit bestaat en met welke landen de politie samenwerkt.

Dringende oproep politie

Het onderzoeksteam komt nog steeds graag met spoed in contact met getuigen, mensen met relevante camera/ringdoor/dashcam-camerabeelden uit de omgeving van de Mosselplaat in Hoofddorp en de wijk Getsewoud-Noord in Nieuw-Vennep of mensen met andere belangrijke informatie. Heeft u informatie en dit nog niet gedeeld met de politie? Vul dan onderstaand tipformulier in of bel 0800-6070. Tippen kan ook anoniem bij Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000 of vertrouwelijk via Team Criminele Inlichtingen via 088-6617734.

