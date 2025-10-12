Hond door hondenbrigade neergeschoten na bijten baasjes in Zoetermeer

Vrijdagnacht rond 01.30 uur kreeg de politie meerdere meldingen van buurtbewoners van de Shetland in Zoetermeer. 'Een hond zou zijn baasjes gebeten hebben. Ter plaatse troffen wij de twee slachtoffers, een 45-jarige man en een 49-jarige vrouw. Zij zijn per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd met ernstige bijtwonden', zo meldt de politie.

'Extreem agressief gedrag'

'De hond vertoonde extreem agressief gedrag in de tuin. Vanwege zijn dreigende houding kon hij niet op een veilige manier worden benaderd. De hond is om 02.40 uur door de hondenbrigade van de politie uitgeschakeld', aldus de politie.

'Andere opties geen geschikte oplossing'

Voor die tijd zijn diverse instanties benaderd en andere middelen overwogen zoals een verdoving, taser of het vangen van de hond. Geen van deze opties zou echter een geschikte oplossing bieden. Gezien de ernst van de situatie en het risico voor de veiligheid van omstanders en politieagenten, is uiteindelijk in overleg met de Officier van Justitie besloten dat er niets anders op zat dan het dier neer te schieten.

Andere honden

In de woning van de slachtoffers waren nog twee honden aanwezig. Deze zaten in een bench en vormden op dat moment geen direct gevaar.