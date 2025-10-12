Man (22) aangehouden voor inrijden op personen in Den Bosch, 2 gewonden

Zaterdagavond rond 22.00 uur raakten enkele mensen gewond bij een tankstation aan de Kooikersweg in Den Bosch, nadat ze door een auto werden aangereden, waarbij opzet niet is uit te sluiten. 'De bestuurder van de betreffende auto werd later aangehouden. Hij meldde zichzelf', zo meldt de politie zondag.

Tankstation

De politie werd gealarmeerd door enkele mannen die verklaarden dat ze door de bestuurder van een auto op het terrein van het tankstation opzettelijk waren aangereden.

Twee gewonden

'Twee van hen raakten gewond en moesten zich door ambulancepersoneel laten behandelen. Eén van hen werd voor verdere behandeling naar een ziekenhuis vervoerd. Hij had hoofdletsel', aldus de politie.

Mogelijk gedriegd met vuurwapen

Wat de aanleiding was van dit incident is onderwerp van onderzoek, maar kennelijk was er kort daarvoor een conflict geweest tussen de bestuurder van de auto en de andere betrokkenen. In zijn vlucht zou de bestuurder van de auto mogelijk nog gedreigd hebben met een vuurwapen.

Aangehouden

Tijdens het onderzoek bleek al snel wie waarschijnlijk de bestuurder van de auto was geweest. Agenten troffen de auto niet veel later met schade aan nabij zijn woning. De man zelf, een 22-jarige man uit Den Bosch, meldde zich kort daarna op het politiebureau. Een vrouw die bij hem was en als passagier in de auto had gezeten, werd niet aangehouden. Omdat de man mogelijk in het bezit zou zijn van een vuurwapen werd onderzoek in zijn woning gedaan. Er werd geen vuurwapen aangetroffen.

Onderzoek

De verdachte zit voorlopig vast voor onderzoek. De recherche hoort betrokkenen en getuigen en bekijkt beschikbare camerabeelden. De auto werd in beslag genomen.