Grote hoeveelheid drugs aangetroffen na deal in Volendam, 2 aanhoudingen

De politie heeft zaterdag in Volendam twee mannen aangehouden na een drugsdeal. 'Het gaat om een 51-jarige man uit Volendam en een 21-jarige man uit Hoorn', zo meldt de politie.

Drugsoverdracht bij zwembad

'Agenten zagen het tweetal op straat bij het zwembad een overdracht doen van verdovende middelen. Beide mannen, de koper en de verkoper, zijn daarop direct aangehouden', aldus de politie.

Cash en drugswikkels in auto, 3 kilo cocaïne in garagebox

In het voertuig van de 21-jarige verdachte uit Hoorn werd een aanzienlijke hoeveelheid contant geld en meerdere wikkels met vermoedelijke harddrugs aangetroffen. Vervolgens stelde de recherche een vervolgonderzoek in. Daarbij werd een inval gedaan in een garagebox aan de Harlingenlaan in Volendam. Daar trof de politie een grote hoeveelheid harddrugs aan, vermoedelijk cocaïne. In totaal gaat het om bijna drie kilo. Beide verdachten zitten vast voor verder verhoor en onderzoek.