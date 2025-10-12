zondag, 12. oktober 2025 - 20:16 Update: 12-10-2025 20:25

Grote trampoline midden op straat in Assen in brand

trampoline-straat-brand
Foto: Van Oost Media (Herman van Oost)
Assen

Zaterdagavond rond 23.00 uur werd de brandweer van Assen opgeroepen voor een buitenbrand aan het Rochtplein in Assen.

Vandalisme niet uitgesloten

Hier stond een trampoline in de brand op een wel vreemde plek, namelijk midden op de straat. Vandalisme wordt niet uitgesloten. De politie doet onderzoek naar de precieze toedracht en mogelijke daders.

Categorie
nieuws
Provincie
Drenthe
Tag(s)
brand
trampoline

Overig nieuws