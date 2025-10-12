Brand in bijkeuken camping Lente van Drenthe in Gasselte

In de keuken van het restaurant van Camping Lente van Drenthe aan de Houtvester Jansenweg in Gasselte, is zondagmiddag brand ontstaan.

Vetafscheider

Volgens niet bevestigde berichten was er wat aan de hand bij de vetafscheider. Een vetafscheider of vetput is wettelijk verplicht in de horeca en scheidt vet, olie en andere vetten van afvalwater voordat het de riolering ingaat.

Mogelijk schadelijke stoffen

Brandweer en politie hebben het gebied rondom ruim afgezet omdat bij de brand mogelijk schadelijke stoffen vrijkomen.