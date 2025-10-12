Kort geding havenstaking: staking moet vanaf maandag tijdelijk worden onderbroken

De stakende sjorders in de Rotterdamse haven en een aantal havenorganisaties hebben zaterdagavond in de Rotterdamse rechtbank een overeenkomst bereikt. Dit meldt de rechtbank Rotterdam.

Gesprekken zondag

De stakingen gaan zondag door, terwijl er tegelijkertijd gesprekken plaatsvinden. De nieuwe ronde onderhandelingen over een CAO startten zondagochtend 12 oktober 09.00 uur op neutraal terrein.

Kort geding zaterdagmiddag

'Tijdens een speciaal ingelast kort geding op zaterdagmiddag kwamen eisers en gedaagden na een ruim vijf uur durende zitting tot elkaar. Maandagochtend 07.00 uur zullen de stakingsacties worden onderbroken tot vrijdag 17 oktober 07.00 uur', aldus de rechtbank. Mocht er in de tussenliggende dagen geen overeenkomst worden bereikt dan kan de staking vanaf vrijdag 17 oktober om 07.00 uur worden hervat. In dat geval kunnen partijen vragen om toch vonnis te wijzen of om nog een zitting te houden.