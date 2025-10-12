Anti-immigratie protest Amsterdam relatief rustig verlopen, 29 aanhoudingen

De politie was zondag 12 oktober op verschillende plekken in Amsterdam extra aanwezig om geplande (tegen)demonstraties te begeleiden en te beschermen. 'Deze zijn over het algemeen rustig verlopen. Uiteindelijk heeft de politie vandaag 29 personen aangehouden', zo meldt de politie zondagavond.

Veiligheidsrisicogebieden

Op diverse plekken in het centrum was vandaag een veiligheidsrisicogebied van kracht. 'Dat betekent onder andere dat er een verbod gold op gezichtbedekkende kleding en dat de politie in dit aangewezen gebied preventief mocht fouilleren. Aan het begin van de dag leidde dit rondom het Centraal Station tot een handvol aanhoudingen, voor onder andere verboden wapenbezit en gezichtbedekkende kleding', aldus de politie.

Afsteken vuurwerk Museumplein

Tijdens de demonstratie op het Museumplein werden nog een aantal aanhoudingen verricht voor openbare ordeverstoring en het afsteken van vuurwerk. Nadat het dynamische gedeelte van deze demonstratie ordelijk verliep, werd een groep demonstranten op de Prinsengracht door de politie opgehouden. Daarbij werden ook diverse aanhoudingen verricht voor onder andere belediging, vernieling en openbare ordeverstoring. De rest van deze groep werd door de politie begeleid naar een plek elders in de stad.