Ontvoerde vrouw uit Hoofddorp terecht

De vrouw uit Hoofddorp die op woensdag 8 oktober werd ontvoerd is terecht. De vrouw is in goede gezondheid aangetroffen nadat zij zich zondagavond bij haar woning in Hoofddorp heeft gemeld. Op dit moment wordt het slachtoffer door de politie gehoord.

Slachtoffer

Het slachtoffer werd op woensdag 8 oktober ontvoerd toen zij rond 08.30 uur vanuit Hoofddorp met de auto onderweg was naar haar werk. Op vrijdag 10 oktober deelde de politie een foto van het slachtoffer en riep mensen op die meer wisten over haar verblijfplaats zich te melden.

Zes verdachten

Op vrijdagavond 10 oktober en zaterdagmiddag 11 oktober hield de politie zes verdachten aan. Twee 37-jarige mannen uit Almere en drie mannen van 17, 20 en 24 jaar uit Rotterdam en Amsterdam. Op zaterdagmiddag werd een 29-jarige man uit Beersel in samenwerking met de Belgische autoriteiten aangehouden. Ze worden allen verdacht van betrokkenheid bij de ontvoering van de vrouw.