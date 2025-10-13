Drie landen samen in actie tegen afleiding in het verkeer

De controle in strijd tegen de afleiding in het verkeer leverde 523 bekeuringen in Europese actieweek die plaatsvond van 7 t/m 10 oktober. Tijdens deze actieweek hebben politieagenten uit Nederland, België en Duitsland op unieke wijze hun krachten gebundeld om gezamenlijk een grensoverschrijdende controle uit te voeren. Op woensdag 8 oktober gingen de drie landen voor het eerst samen de weg op om bestuurders te controleren op het gebruik van mobiele telefoons tijdens het rijden.

Drie landen één doel

Op woensdag werd een intensieve controle uitgevoerd die de drie landen met elkaar verbond. Deze unieke samenwerking benadrukte het gezamenlijke belang van verkeersveiligheid en het verminderen van afleiding in het verkeer, een probleem dat niet stopt bij nationale grenzen. Het resultaat was een gecoördineerde actie die in alle drie de landen de bewustwording vergrootte en ervoor zorgde dat de strijd tegen afleiding in het verkeer internationaal werd versterkt.

Touringcar

Door Team Verkeer van de Eenheid Limburg werd wederom een touringcar ingezet. De afgelopen jaren werd de touringcar ook al succesvol ingezet. Samen met de Provincie en het ROVL (Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg) werd deze controle op touw gezet. En met succes. De politie zie je doorgaans niet in een touringcar rondrijden. Voor deze actieweek bleek de inzet van een touringcar wederom zeer effectief. Vanuit de touringcar hadden agenten een duidelijk zicht op met name de chauffeurs van vrachtwagens. De waarneming van de overtredingen werden op Belgisch grondgebied gedaan door Belgische politieagenten die in de touringcar zaten en op Duits grondgebied door onze collega’s uit Duitsland.

Staande houding

Vanaf grotere hoogte kun je beter in cabines van vrachtwagens en bestelauto’s kijken. Rondom de touringcar reden meerdere onopvallende politieauto’s en motoren. Wanneer er vanuit de bus een overtreding werd geconstateerd werden de bestuurders door de politieagenten in de onopvallende auto’s direct staande gehouden. Op woensdag waren deze auto’s bemand met een mix van zowel Nederlandse, Belgische én Duitse politieagenten.

Belgische politie

De touringcar verplaatste zich woensdagochtend via de A2 van Sittard naar Weert. Vervolgens werd de route vervolgd vanuit Weert richting de Belgische grens bij Eijsden. Daar werd de controle overgenomen door de collega’s van de Police Fédérale Liège en de Federale politie Eupen. Een paar honderd meter nadat de touringcar de grens gepasseerd was, waren de collega’s in de onopvallende auto’s allemaal ingezet. Bij onze zuiderburen kan niet handsfree bellen leiden tot een boete van €170,- en een onmiddellijke rijbewijsintrekking voor 15 dagen, of zelfs een mogelijke strafrechtelijke vervolging. Als de boete niet betaald wordt, kan de zaak voor de politierechter komen, met boetes tot €4.000,- en de mogelijkheid tot intrekking van de rijbevoegdheid.

Autobahnpolizei Nordrein Westfalen

Het middaggedeelte vond grotendeels plaats op Duits grondgebied. Via de A76 reed de touringcar naar Aken tot aan Autobahnreuz Kerpen. Door de Duitse politieagenten van onder andere Autobahnpolizei Köln, Polizeizone Eifel en de Polizei Aachen, werden de overtreders gesignaleerd en vervolgens bekeurd. Niet handsfree bellen in Duitsland kan leiden tot een boete van minimaal €130,- voor een automobilist, en mogelijk ook een punt op het rijbewijs.

Bekeuringen

In totaal werden deze week 203 processen verbaal uitgeschreven voor het vasthouden van een mobiel apparaat tijdens het rijden. Overige geconstateerde feiten waarvoor verbaliserend werd opgetreden zijn onder andere het rijden over de vluchtstrook, rijden over het verdrijvingsvlak, negeren van het inhaalverbod voor vrachtauto’s, rijden met een ongeldig kentekenbewijs, negeren rood verkeerslicht, onnodig links rijden, rechts inhalen, beschadigde of versleten banden, het vervoeren van een klein kind op de arm als bijrijder in een auto, het opgeven van een valse naam en het niet op eerste vordering kunnen tonen van een rijbewijs. Behalve een bekeuring werden de bestuurders ook aangesproken op hun gedrag. Dit om meer bewustwording te creëren bij de weggebruikers.

Monocam

Tijdens de actieweek werden ook twee monocams ingezet. De monocam is een grotendeels door de politie zelf ontwikkelde camera voorzien van software die bestuurders ‘herkent’ die een apparaat in de hand hebben. Deze camera’s werden deze week op meerdere locaties op de Limburgse snelwegen in gezet. Wanneer deze camera ‘ziet’ dat iemand achter het stuur mogelijk een camera in de hand heeft wordt deze ‘hit’ doorgegeven. Wanneer via het ‘vierogen principe’ door politieagenten geconstateerd is dat het daadwerkelijk een telefoon is, die de bestuurder in de hand heeft volgt er een bekeuring. Via het Centraal Justitieel Incasso Bureau wordt de bekeuring verstuurd. 244 overtreders die deze week via de MONOcam gefotografeerd zijn krijgen binnenkort de bekeuring via het CJIB thuisgestuurd.