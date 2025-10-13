Schoorsteenbrand in Eext

Foto: Van Oost Media (Herman van Oost)

Aan de Vijzelweg in Eext is zondagavond rond 22.00 uur brand uitgebroken in een schoorsteen van een woning.

De hoogwerker van de brandweer kon vanwege de begroeiing niets uitrichten, dus moesten de brandweerlieden met een ladder het dak op. Hierna kon de schoorsteen geveegd worden en de brandende resten worden verwijderd.

Het is niet bekend of de schoorsteenbrand schade heeft aangericht in de woning.