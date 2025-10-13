Nucleaire NAVO-oefening gestart op Vliegbasis Volkel

Vliegbasis Volkel is dit jaar de standplaats voor de jaarlijkse nucleaire NAVO-oefening Steadfast Noon. 'Deze is vanmorgen begonnen. Ruim 60 gevechtsvliegtuigen van diverse NAVO-bondgenoten doen dit jaar mee', zo meldt het ministerie van Defensie maandagmiddag.

Steadfast Noon

Tijdens Steadfast Noon nemen bondgenoten met zogeheten Dual Capable Aircraft (DCA) deel. 'Dit zijn vliegtuigen die zowel nucleaire als conventionele wapens kunnen dragen. Nederland is één van de NAVO-leden die toestellen levert voor deze taak, in dit geval F-35-gevechtsvliegtuigen. Vliegbasis Volkel is de thuisbasis van deze capaciteit. Nederland is het eerste Europese land dat de transitie naar de F-35 heeft gemaakt voor de kernwapentaak', aldus het ministerie.

Niet met echte kernwapens geoefend

De NAVO houdt oefeningen voor alle takken van de geallieerde krijgsmachten, dus ook voor de nucleaire troepen. Steadfast Noon staat elk jaar in de herfst op de agenda. Doel is te zorgen dat de nucleaire afschrikking van de NAVO veilig, effectief en geloofwaardig blijft. Bondgenoten zorgen er op deze manier voor dat ze in staat zijn om effectief met elkaar te kunnen opereren. Er wordt niet met echte kernwapens geoefend. De deelnemers bootsen vooral scenario’s na.

Nucleaire afschrikking

De nucleaire afschrikking van de NAVO is essentieel voor de veiligheid van het bondgenootschap. Het fundamentele doel van de nucleaire capaciteit van de NAVO is om vrede te bewaren, dwang te voorkomen en agressie af te schrikken.