Zevende aanhouding ontvoering Hoofddorp: Fransman (24) verdacht van betrokkenheid

In het onderzoek naar de ontvoering van een 49-jarige vrouw uit Hoofddorp heeft de politie zondagavond 12 oktober een 24-jarige Fransman uit Loos, een gemeente in het Franse Noorderdepartement, aangehouden. Dit meldt de politie.

Verdacht van betrokkenheid bij ontvoering vrouw

'Net als de eerder aangehouden verdachten wordt de man verdacht van betrokkenheid bij de ontvoering van de vrouw. Zondagavond meldde de politie dat het slachtoffer in goede gezondheid terecht is. Naast de aanhouding heeft een Team Grootschalige Opsporing ook het voertuig gevonden dat betrokken is geweest bij de ontvoering', aldus de politie.

Slachtoffer terecht

Op zondagavond 12 oktober meldde de politie dat het slachtoffer terecht is. De vrouw is in goede gezondheid aangetroffen nadat zij zich zondagavond bij haar woning in Hoofddorp heeft gemeld. Het slachtoffer werd op woensdag 8 oktober ontvoerd toen zij rond 08.30 uur vanuit Hoofddorp met de auto onderweg was naar haar werk. De politie bedankt iedereen voor het geven van tips.

Grootschalig onderzoek

Sinds de melding van de vermissing deden meerdere rechercheteams intensief onderzoek om de vrouw terug te vinden. Een Team Grootschalige Opsporing onderzoekt de zaak en doet grootschalig internationaal onderzoek naar de ontvoering. Hierbij wordt intensief samengewerkt met buitenlandse autoriteiten. De aanleiding van de ontvoering ligt bij een conflict binnen de georganiseerde internationale handel in harddrugs. Het slachtoffer werd hierbij ingezet als drukmiddel.

Voertuig waarin vrouw werd ontvoerd gevonden

Volgens de politie is het slachtoffer ontvoerd in een zwarte Volkswagen T-Roc met het Duitse kentekenplaat: HS-ZQ660. Deze auto is gisteren aangetroffen in Rotterdam en in beslaggenomen voor onderzoek. Het onderzoek naar de ontvoering wordt voortgezet. Meer inhoudelijke informatie over het onderzoek en het slachtoffer wordt in het belang van het lopende rechercheonderzoek en de privacy van het slachtoffer op dit moment niet gedeeld.