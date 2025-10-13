Boete voor man die scheidsrechter bij jeugdtoernooi knock-out sloeg

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft een boete van 500,- euro opgelegd aan een 47-jarige man uit Rotterdam. 'Hij stond op maandag 22 september op een OM-hoorzitting omdat hij werd verdacht van mishandeling', zo meldt het OM maandag.

Voetbaltoernooi voor jeugd

Die mishandeling vond plaats op een voetbaltoernooi voor jeugdspelers op 19 april in Rotterdam. Het slachtoffer, een 58-jarige man, was scheidsrechter tijdens een voetbalwedstrijd en werd door verdachte knock-out geslagen. Beelden daarvan werden online gedeeld.

Geen aangifte gedaan door slachtoffer

Het slachtoffer heeft weliswaar geen aangifte gedaan, maar het OM heeft besloten verdachte ambtshalve te vervolgen vanwege de maatschappelijke impact. De officier van justitie heeft aan de 47-jarige man duidelijk gemaakt dat dit gedrag echt niet wordt geaccepteerd en al helemaal niet tijdens een voetbalwedstrijd waar kleine kinderen bij zijn. Bij de opgelegde straf is rekening gehouden met het feit dat verdachte zijn excuses heeft aangeboden aan het slachtoffer.