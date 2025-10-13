Nederland verwerft voor € 200 miljoen counterdronesystemen voor Oekraïne

Om drones te kunnen onderscheppen investeert Nederland € 200 miljoen in counter-drone systemen voor Oekraïne. Met deze onbemande systemen zijn andere (vijandelijke) aanvalsdrones te detecteren, identificeren, volgen en neutraliseren. Minister Ruben Brekelmans maakte dit bekend tijdens een bezoek aan Oekraïne. Hij bezocht het land samen met Commandant der Strijdkrachten generaal Onno Eichelsheim.

De minister ondertekende in Kyiv ook een samenwerkingsovereenkomst met de Oekraïense minister van Defensie Shmyhal voor de coproductie van drones en ander defensiematerieel. Dat gebeurde onder het toeziend oog van president Zelensky. Dit stelt Oekraïense en Nederlandse bedrijven in staat om samen te produceren, ook in Nederland.

Rusland gebruikt drones massaal als wapen om in heel Oekraïne de bevolking te terroriseren, de frontlinie aan te vallen en om informatie te vergaren. Drone-aanvallen op energiefaciliteiten, appartementen en andere burgerobjecten zijn in Oekraïne aan de orde van de dag. Bijna dagelijks maken Russische Shahed-drones slachtoffers. Dit gebeurde ook in de eerste nacht van dit bezoek van de minister en CDS aan Oekraïne.

Met het steunpakket draagt Nederland eraan bij dat Oekraïne zich beter kan verdedigen tegen de grootschalige Russische luchtaanvallen. Zo toont ons land andermaal aan vierkant achter Oekraïne te staan.

Minister Brekelmans: “Samen met Oekraïne verdedigen we vrijheid en veiligheid tegenover Russische agressie. Door Oekraïne te helpen houden we Poetin op afstand. En voorkomen we dat Rusland sterk genoeg wordt om meer van Oekraïne te verwoesten en de rest van Europa meer te bedreigen, waaronder Nederland. Oekraïne kan op ons rekenen."

Samenwerken bij productie van drones

Door het tekenen van de samenwerkingsovereenkomst gaan Nederlandse en Oekraïense bedrijven nauwer samenwerken bij de productie van defensiesystemen zoals drones. Defensiesystemen die zijn ontwikkeld door Oekraïense bedrijven met kennis van het front, kunnen in Nederland geproduceerd worden. Dit vergroot de leveringszekerheid van onder andere drones aan Oekraïne. Daarnaast is het een impuls voor de Nederlandse defensie-industrie en mogelijke leveringen aan de Nederlandse krijgsmacht. De samenwerking opent ook deuren naar gezamenlijke ontwikkeling, innovatie en kennisdeling. Kortom, een win-win situatie.

Deze overeenkomst vloeit voor uit het Build With Ukraine initiatief dat Oekraïne in augustus heeft gelanceerd. Doel van dit initiatief is om de (co-)productie van Oekraïens defensiematerieel elders in Europa mogelijk te maken.

Dutch Defence Cluster

De minister en de CDS kregen tijdens het bezoek aan Kyiv briefings over de laatste stand van zaken op het slagveld. Ze hadden een ontmoeting met president Zelensky, minister van Defensie Shmyhal en Chef Inlichtingen Budanov. Verder spraken zij met afgevaardigden van de Oekraïense krijgsmacht en de minister van Digitale Transformatie. Op de Nederlandse ambassade opende Brekelmans ook ceremonieel het Dutch Defence Cluster. Dit initiatief gaat Nederlandse bedrijven ondersteunen in Oekraïne en activiteiten meer coördineren.

De delegatie bezocht ook Odesa. Hier werd gesproken met gouverneur Kiper en viceadmiraal Neizhpapa over het verder versterken van de Oekraïense marine. In de Oekraïense havenstad kreeg de delegatie ook een rondleiding op een hypermoderne commandopost voor luchtverdediging. “Zeer onder de indruk hoe de Oekraïners op effectieve en ingenieuze wijze radars, jamming-middelen en luchtverdedigingssystemen aan elkaar koppelt om hun luchtruim te verdedigen tegen de onophoudelijke Russische droneaanvallen. Daar kunnen wij zeker van leren”, aldus Brekelmans