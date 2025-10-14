Europa verbiedt PFAS in brandblusschuim

De Europese Commissie heeft nieuwe regels aangenomen die het gebruik van PFAS (Per- en polyfluoralkylstoffen ) in brandblusschuim verbieden. Het verbod is een belangrijke stap om de uitstoot van PFAS verder te verminderen.

Brandblusschuim is al jarenlang een grote bron van PFAS (Per- en polyfluoralkylstoffen )-vervuiling in Europa. Jaarlijks komt er via blusschuim 470 ton PFAS in het milieu terecht. Ook worden brandweerlieden blootgesteld aan deze schadelijke stoffen. PFAS zijn stoffen die nauwelijks afbreken in de natuur. Ze kunnen zich ophopen in bodem, water, dieren en mensen. PFAS kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid.

De nieuwe regels zijn gebaseerd op wetenschappelijk advies van het Europees chemicaliënagentschap (ECHA). De maatregel treedt 20 dagen na publicatie in het Publicatieblad van de EU (Europese Unie) officieel in werking.

Er zijn inmiddels PFAS-vrije alternatieven voor alle soorten brandbestrijding beschikbaar. Bedrijven krijgen wel de tijd om over te stappen. De overgangsperiode verschilt per toepassing en loopt van 1 tot 10 jaar. Tijdens de overgangsperiode moeten bedrijven wel maatregelen nemen om de emissies naar het milieu te minimaliseren.