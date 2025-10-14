Helft volwassenen ontevreden over woningaanbod in regio

Van de 18-plussers is 49 procent ontevreden over het aanbod van woningen in hun regio. Bovendien verwacht bijna 40 procent dat het woningaanbod de komende jaren zal verslechteren. Dit is vooral het geval in Noord-Holland en Utrecht. Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van het onderzoek Belevingen 2024.

Van de 18-plussers is 24 procent juist tevreden of heel tevreden over het aanbod van woningen in hun regio. De tevredenheid over het aanbod van andere voorzieningen is veel groter. Zo is 84 procent tevreden over het aanbod van sportgelegenheden, en 82 procent over dat van restaurants en cafés.

4 op 10 verwachten verslechtering woningaanbod

Van de 18-plussers verwacht 38 procent dat het aanbod van woningen in hun regio de komende jaren zal verslechteren, terwijl 18 procent juist denkt dat dit de goede kant op zal gaan. Voor de andere voorzieningen zijn de meningen minder verdeeld en wordt er minder verandering verwacht. Ongeveer 20 procent denkt dat het aanbod van huisartspraktijken, openbaar vervoer, en groen en natuur in hun regio slechter zal worden. In het aanbod van sportgelegenheden, en restaurants en cafés wordt de minste verandering verwacht.