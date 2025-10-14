Dode man in auto aangetroffen Boxmeer

De politie is dinsdagochtend gestart met een Team Grootschalige Opsporing (TGO) nadat ze maandagavond in Boxmeer een dode man vond in een geparkeerde auto. Zo’n 25 rechercheurs onderzoeken de zaak, zij houden daarbij sterk rekening met een misdrijf. Er is nog veel onduidelijk.

Een voorbijganger belde maandagmiddag rond 17.00 uur de politie, omdat hij de situatie bij de geparkeerde auto aan de Loerangelsestraat niet vertrouwde. Agenten die poolshoogte namen, troffen de overleden man in de auto aan. De omgeving werd vervolgens afgezet voor onderzoek.

Alhoewel de politie denkt te weten wie het slachtoffer is, hebben ze zijn identiteit nog niet met zekerheid vast kunnen stellen. De rechercheurs in het TGO zijn druk aan de slag om technische en tactische informatie te verzamelen. Dat gebeurt door sporen veilig te stellen, maar bijvoorbeeld ook door buurtonderzoek.