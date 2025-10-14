Militaire verplaatsingen via het spoor moeten beter

Het Nederlands spoorwegnet moet worden versterkt tegen sabotage en cyberaanvallen. 'Als doorvoerland voor de NAVO moet Nederland grootschalige militaire verplaatsingen moeiteloos kunnen verwerken. Voor alle verbeteringen van het net is 600 miljoen euro nodig. Dat blijkt uit een vandaag verschenen rapport van het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving', zo meldt het ministerie van defensie dinsdag.

Rapport

Voorzitter Christophe van der Maat reikte het rapport uit aan opdrachtgever staatssecretaris Thierry Aartsen van Openbaar Vervoer en Milieu. Dat gebeurde op de Luitenant-kolonel Tonnetkazerne ‘t Harde.

Statement

Staatssecretaris Gijs Tuinman kon er niet bij zijn, maar liet via een statement weten het grote belang in te zien van maatregelen. “Bij een aanval op Nederland of een bondgenoot moet alle infrastructuur gereed zijn om langdurig grootschalige militaire verplaatsingen aan te kunnen. Nederland heeft tot nu toe altijd uitvoering kunnen geven aan zijn Host Nation Support-taak binnen de NAVO, ook per spoor. Maar de militaire verplaatsingen op het spoor kennen een aantal uitdagingen. Goed om op basis van dit rapport samen te kijken hoe we deze belangrijke taken ook in de toekomst kunnen borgen.’’