Nepagent probeert agent op te lichten: OM eist celstraf van 20 maanden

Het Openbaar Ministerie (OM) eist 20 maanden gevangenisstraf waarvan drie voorwaardelijk tegen een 23-jarige man uit Rotterdam. 'De man wordt verdacht van het oplichten van kwetsbare personen door zich voor te doen als nepagent. De verdachte kiest doelbewust slachtoffers uit die extra kwetsbaar zijn en op leeftijd', zo meldt het Openbaar Ministerie (OM) dinsdag.

Geld en sieraden 'veiligstellen'

“Dit keer heb je bij het verkeerde adres aangebeld,” begint de officier van justitie haar verhaal tijdens de zitting. Op de avond van 18 februari 2025 wordt een politieagent in zijn vrije tijd gebeld door de verdachte, die zich voorstelt als Jorik van Kampen, zogenaamd werkzaam bij de politie. Jorik vertelt dat er die nacht in de buurt is ingebroken en geeft aan dat er zo snel mogelijk een wijkagent met de naam Dennis Grootfaan langskomt om de sieraden en het geld van het slachtoffer veilig te stellen.

Echte agent speelt spel mee

Het slachtoffer, oftewel de echte agent, herkent de werkwijze en vermoedt oplichting. Hij besluit het spel mee te spelen. Tien minuten later verschijnt de verdachte als nepagent aan de deur. Zodra hij is binnengelaten, houdt het slachtoffer hem direct aan. Wie de beller was, is uit het politieonderzoek niet duidelijk geworden.

Angst aanjagen

Naar aanleiding van de aanhouding van de verdachte wordt er onderzoek gedaan naar soortgelijke zaken. Daaruit blijkt dat meerdere personen op leeftijd aangifte hebben gedaan van oplichting door een persoon die zich voordeed als de politieagenten Jorik en Dennis. De werkwijze bij deze aangiftes kwam overeen; iemand belt slachtoffers met de mededeling dat er in de buurt een woninginbraak is gepleegd. Hij jaagt ze angst aan door te zeggen dat zij het volgende slachtoffer kunnen zijn.

Pinpas en pincode

De slachtoffers krijgen vervolgens te horen dat er zo snel mogelijk iemand van de politie langskomt om waardevolle spullen in ‘veiligheid’ te brengen of te controleren of hun bankrekening wel digitaal beveiligd is. Maar tijdens het beveiligen van de bankrekening wordt eigenlijk de pinlimiet verhoogd. Vervolgens komt de nepagent langs, die vertrekt met de telefoon, pinpas, pincode en creditcard van zijn slachtoffers.

DNA verdachte

Door middel van de overeenkomende naam, werkwijze, signalement, camerabeelden en DNA worden de zaken aan de verdachte gekoppeld. Bij de oplichtingen is er ook sprake van een onbekend gebleven medeverdachte. Verdachte is steeds degene die aan de deur ging bij de slachtoffers.

Opnieuw aangehouden

Bij het bepalen van de strafeis wordt rekening gehouden met de ernst van de feiten. “Er wordt op doortrapte wijze misbruik gemaakt van hun vertrouwen, terwijl deze mensen juist vanwege hun leeftijd in toenemende mate afhankelijk zijn van hulp van allerlei personen”, vertelt de officier. “De impact voor slachtoffers bij deze feiten is groot, doordat verdachten aan en in huis komen.” Bovendien is de verdachte, nadat hij in mei is geschorst, alweer bezig met nepagent-babbeltrucs en dus weer opnieuw aangehouden. Alles afwegende vindt het OM een gevangenisstraf van 20 maanden, waarvan 3 maanden voorwaardelijk passend met daarbij een aantal bijzondere voorwaarden. De rechtbank doet op 3 november uitspraak.