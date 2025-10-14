Amsterdammer (20) gewond na schietincident Amsterdam, 2 mannen aangehouden

Maandagavond 13 oktober zijn agenten afgegaan op een melding van een schietincident aan de Oderweg in Amsterdam-West. 'Niet veel later troffen ze een gewonde 20-jarige man aan. De politie doet onderzoek naar het incident', zo meldt de politie dinsdag.

Melding schietincident Oderweg

'Het is iets na 20.00 uur wanneer er een melding binnenkomt van een schietincident. Eenmaal aan de Oderweg blijkt een 20-jarige Amsterdammer gewond te zijn geraakt. Hij is aanspreekbaar en wordt naar het ziekenhuis gebracht. Ter plaatse heeft de politie twee mannen aangehouden', aldus de politie.

Aanhoudingen

Beiden aangehouden verdachten zijn 19 jaar en komen uit Aalsmeer en Amsterdam. Ook het slachtoffer is later in het ziekenhuis aangehouden. Hun rol en betrokkenheid bij het incident worden nader onderzocht.

Getuigen

De politie doet onderzoek naar het schietincident en komt graag in contact met getuigen die mogelijk iets hebben gezien, of meer informatie hebben over het incident.