ME ingezet om twee groepen demonstranten bij gemeentehuis Houten te dwingen te vertrekken

Dinsdagavond heeft de Mobiele Eenheid (ME) in moeten grijpen bij het gemeentehuis in het Utrechtse Houten. Zowel voor- als tegenstanders van de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum op de Essenkade stonden lijnrecht tegenover elkaar.

Groepen gescheiden

De ME heeft de twee groepen eerst uit elkaar gehaald. Daarbij werd de politie bekogeld met vuurwerk. Vervolgens is een van de twee groepen met een bus afgevoerd. De ME heeft daarna honden en wapenstokken gebruikt om de resterende groep demonstranten te laten vertrekken.