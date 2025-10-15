Nederlandse militair (28) omgekomen tijdens oefening in Duitsland

Een 28-jarige korporaal der eerste klasse van de Koninklijke Landmacht is dinsdagavond in Duitsland om het leven gekomen. Dit meldt het ministerie van Defensie woensdag.

Oefening 'Ferocious Bison'

Dat gebeurde tijdens de oefening Ferocious Bison in de omgeving van oefengebied Munster Süd. 'Het lijkt om een ongeval met een Fennek-wielvoertuig te gaan', aldus het ministerie.

Havelte

De militair was afkomstig van 44 Pantserinfanteriebataljon van 43 Gemechaniseerde Brigade in Havelte. Defensie heeft de familie van het slachtoffer geïnformeerd. Defensie is geschokt en leeft mee met het verlies voor de nabestaanden en de directe collega’s.

Onderzoek KMar

De Koninklijke Marechaussee (KMar) doet onderzoek naar de toedracht en wordt ondersteund door de Duitse politie. De oefening liep sinds 30 september en zou eigenlijk vandaag eindigen. Vanwege het overlijden gebeurde dat gisteren al. Er namen circa 550 militairen deel.

Onderzoeken IVD en OVV

De Inspectie Veiligheid Defensie (IVD) is een verkennend onderzoek gestart. Ook de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) heeft zo’n onderzoek aangekondigd.