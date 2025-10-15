Meisje (10) overleden na verkeersongeval in Tilburg

Dinsdagmiddag 14 oktober heeft er rond 16.30 uur een dodelijke aanrijding plaatsgevonden aan de Dillenburglaan in Tilburg tussen een personenauto en een fiets. 'Het meisje dat op de fiets reed, kwam om het leven', zo meldt de politie woensdag.

Ernstig gewond naar ziekenhuis en aldaar overleden

'Het 10-jarige meisje raakte bij de aanrijding ernstig gewond en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Daar is zij later aan haar verwondingen overleden', aldus de politie.

Onderzoek

De politie onderzoekt de exacte toedracht van het ongeval, de Dillenburglaan was dan ook enige tijd afgesloten. Bij de automobilist is bloed afgenomen. Het bloedonderzoek moet aantonen of de automobilist onder invloed van drank of drugs reed.