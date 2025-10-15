Machinist bekneld onder gekantelde graafmachine in Stadskanaal

Woensdagmorgen rukten de hulpdiensten uit naar de Spoorstraat in Stadskanaal vanwege een ongeval met een graafmachine.

Graafmachine gekanteld

Tijdens werkzaamheden achter een woning is een graafmachine gekanteld en is de machinist bekneld geraakt. De brandweer heeft het slachtoffer zijn benarde positie gehaald. Over de precieze ernst en toedracht van het ongeval is nog niet bekend.