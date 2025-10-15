Aantal incidenten voetbal daalt al 3 jaar lang op rij

In het seizoen 2024/2025 lag het aantal wanordelijkheden en incidenten in het betaald voetbal voor de derde maal op rij onder dat van het seizoen ervoor. 'De dalende positieve trend wordt daarmee voortgezet', zo meldt de politie woensdag op basis van cijfers van de politie en het Openbaar Ministerie (OM) en uit de Veiligheidsmonitor van de KNVB.

Ketenvoorziening Voetbal (KVV)

De cijfers zijn afkomstig uit de Ketenvoorziening Voetbal (KVV), het registratiesysteem waarin politie incidenten rondom voetbalwedstrijden registreert. 'Het blijkt dat het aantal incidenten in en rond de stadions (inclusief Europees voetbal) is gedaald van 616 in seizoen 2023/2024 naar 363 incidenten in het seizoen 2024/2025. Deze daling is vooral terug te zien in de Eredivisie. Geweld en geweldsincidenten tegen het bevoegd gezag zijn het meest voorkomend als we kijken naar de soorten incidenten', aldus de politie.

Kleine groep raddraaiers

“We zijn tevreden met de dalende trend van de afgelopen seizoenen. Dat is vooral goed nieuws voor de welwillende supporters die met elkaar willen genieten van wedstrijden in het stadion. De impact van voetbalgeweld door een kleine groep raddraaiers blijft nog altijd aanzienlijk en zeer storend, maar de cijfers laten zien dat het de goede kant op gaat. We blijven daarom de samenwerking tussen clubs, KNVB, politie en OM verbeteren.” Aldus Peter Holla portefeuillehouder Voetbal van de Politie.

'Tegen optreden'

“Ik ben al jaren seizoenkaarthouder en ik zie het voetbal gelukkig steeds veiliger en gastvrijer worden. Helaas is er een kleine zeer hardnekkige groep die ernstige strafbare feiten blijft plegen. Het blijft dan ook aan ons allemaal - supporters, club en overheid - om hiertegen op te treden”, zegt René de Beukelaer, hoofdofficier van justitie in Amsterdam en namens het OM lid van de Regiegroep Voetbal & Veiligheid.

Strafrecht

Bij het Openbaar Ministerie (OM) zijn afgelopen seizoen 218 verdachten geregistreerd die voetbal-gerelateerde feiten hebben gepleegd, welke vooral te maken hebben met geweld, vernieling, discriminatie, vuurwerk, drugs en het niet opvolgen van bevelen. Een seizoen eerder waren dat er op dit meetmoment nog 323.

Eindbeslissingen

De rechter heeft tot dit meetmoment 132 eindbeslissingen genomen, waarbij in 67% van de gevallen een gevangenisstraf is opgelegd. Dit is een stijging ten opzichte van voorgaande jaren. Daarnaast heeft de rechter dit jaar 68 keer een locatiegebod of -verbod (een stadionverbod door de rechter) opgelegd.