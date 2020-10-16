Dalende trend woningbranden zet door maar aantal accubranden stijgt

Het aantal ontvangen claims bij verzekeraars na een woningbrand lag in 2024 op 47.000. 'Daarmee wordt een neerwaartse trend die al sinds 2018 zichtbaar is, voortgezet', zo meldt het Verbond van Verzekeraars donderdag op basis van cijfers uit de Risicomonitor Woningbranden van het Data Analytics Centre.

Aantal branden door accu’s en batterijen stijgt

Stichting Salvage verleent namens de gezamenlijke brandverzekeraars eerste hulp aan alle gedupeerden bij schade door brand. Uit Salvage-cijfers blijkt dat 2,2% van de woningbranden vermoedelijk veroorzaakt wordt door de accu’s van elektrische fietsen/scooters/bromfietsen (versus 2% in 2023). In totaal vormen accu’s en batterijen in bijna 5% van de gevallen de vermoedelijke oorzaak (3% in 2023). Naast elektrische vervoermiddelen gaat het dan bijvoorbeeld om gereedschap, speelgoed, en tablet of mobiel. Richard Weurding: “De cijfers van Stichting Salvage laten zien dat het aantal branden met zowel accu’s als lichtelektrische voertuigen nog steeds hoog is. Het is belangrijk dat mensen zich bewuster worden van de risico’s. Dit kan veel fysiek en emotioneel leed en bijkomende schade voorkomen.”

Uitgekeerde schadebedrag 220 miljoen euro

Het totaal uitgekeerde schadebedrag is ongeveer 220 miljoen euro. In 2024 waren er bijna 47.000 claims, in 2023 waren dit er bijna 52.000. Richard Weurding, algemeen directeur van het Verbond van Verzekeraars: “In bijna de helft van de gevallen is menselijk handelen de oorzaak. Een ongeluk zit dus in een klein hoekje en kan grote gevolgen hebben. Twee derde van de ernstige brandwondenongevallen gebeurt in en om de woning, dus aandacht voor preventie en bewustwording blijft hard nodig. We zijn blij dat het aantal brandclaims afneemt, maar preventie en bewustwording blijven belangrijk. Rookmelders zijn belangrijk, maar ook andere preventieve maatregelen. Branden leiden tot gevaarlijke situaties, ook voor omwonenden.”

Totale schadebedragen (in miljoenen euro’s) per jaar

2021 244

2022 264

2023 289

2024 220

Veilig laden

Ieder jaar zijn in oktober de Nationale Brandpreventieweken, waarin de brandweer extra aandacht vraagt voor brandveiligheid. Ook verzekeraars doen hieraan mee. Het thema dit jaar is ‘veilig laden’, waarbij de hele maand oktober door alle veiligheidsregio’s aandacht wordt besteed aan het veilig opladen van e-bikes en e-scooters. Met de stijging van het aantal elektrische fietsen en scooters stijgt ook het aantal branden dat wordt veroorzaakt door accu’s. Het Verbond wil meer aandacht voor imitatie-opladers die worden geleverd vanuit het buitenland. Er komen zoveel pakketjes ons land binnen dat controle onmogelijk is. Dat levert veiligheidsrisico's op, ook voor de koper. Volgens diverse toezichthouders is de kwaliteit vaak slecht. Richard Weurding: “Het is vragen om problemen als je dit soort apparatuur koopt. Gebruik alstublieft originele, vaak meegeleverde accessoires. Dit verkleint het risico op ongelukken, waaronder brand en letsel (door bijvoorbeeld elektrische schokken).”

Preventie

“Het aantal branden veroorzaakt door accu’s is nog steeds erg hoog,” stelt Carolien Angevaren van Brandweer Nederland. “We zien bovendien steeds vaker dat accubranden de vluchtweg blokkeren. Dat is zorgelijk en vraagt om extra aandacht voor veilig laden. Brand heeft een enorme impact met soms desastreuze gevolgen. Laad je accu daarom op als je thuis bent, in een ruimte met een rookmelder en mét de originele lader. Zo verklein je de kans op brand en mocht het toch misgaan, word je op tijd gewaarschuwd.” Ook Rob Baardse van de Nederlandse Brandwonden Stichting sluit zich hierbij aan: “Het voorkomen van accubranden is levensnoodzakelijk. Zorg daarbij alstublieft voor een door u geteste en werkende rookmelder in de ruimte waar u oplaadt. Als het dan onverhoopt misgaat, wordt u tijdig gewaarschuwd. Ga in dat geval direct weg, zorg dat u uit de rook blijft en bel 112."

Preventietips

De partners van de Brandpreventieweken besteden de komende tijd extra aandacht aan het voorkomen van accubranden en bieden kennis en handelingsperspectief over wat je doet bij een accubrand. Het Verbond geeft de volgende preventietips voor het veilig gebruik van accu’s en batterijen.