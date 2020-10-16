Nederland investeert 90 miljoen euro in Oekraïense drones

Nederland investeert een aanvullende 90 miljoen euro in Oekraïense drones. 'Minister Ruben Brekelmans maakte dit bekend tijdens een bijeenkomst van de Ukraine Defence Contact Group (UDCG) in Brussel', zo meldt het ministerie van Defensie donderdag.

31e Ukrain Defence Contact Group

Het geld gaat naar de productie van geavanceerde drone-systemen. 'Het betreft combinaties van surveillance- en aanvalsdrones die niet direct op een doel afgaan, maar naar een gebied vliegen. Hier cirkelen ze rond tot er een doelwit opduikt dat ze vervolgens uitschakelen. Ze zijn daardoor zeer geschikt om tanks en pantservoertuigen uit te schakelen. De drones worden in Oekraïne geproduceerd', aldus het ministerie.

'Russische agressie op afstand houden'

Brekelmans: ‘’Door pal achter Oekraïne te blijven staan, houden we Russische agressie op afstand en investeren we in een veilige toekomst voor ons allemaal. Onze steun is rotsvast, zolang dit nodig blijft. Deze investering van 90 miljoen laat dat wederom zien, als onderdeel van een totaalpakket in drones van meer dan €1 miljard.’’

Bezoek aan Oekraïne

Deze aankoop toont dat Nederland Oekraïne onverminderd blijft steunen en blijft investeren in de defensie-industrie van dit land. Dat dit hard nodig is, zag de minister afgelopen weekend met eigen ogen in Oekraïne. Hij maakte daar bekend dat Nederland € 200 miljoen investeert in counter-dronesystemen voor dat land.

Samenwerking binnen NAVO en EU

Minister Brekelmans was in Brussel ook aanwezig bij de bijeenkomst van de NAVO-ministers van Defensie (DMM) en Raad Buitenlandse Zaken (RBZ) en tekende 2 overeenkomsten. Eén daarvan was een intentieverklaring tussen hem zijn Belgische ambtsgenoot. Daarin staat dat beide landen nauwer gaan samenwerken op het gebied van lucht- en raketverdediging binnen NAVO-verband. De minister: ‘’Voor onze luchtverdediging is het effectief dat we goed samenwerken met buurlanden als België. Dit geldt zowel in de aanschaf als inzet van luchtverdedigingssystemen. Daarom zetten we samen deze stap.”

Grootschalige trainingscapaciteit opbouwen

De tweede overeenkomst tekende Brekelmans samen met NAVO-ministers van Defensie. Hierin spreken 23 landen, waaronder NAVO-bondgenoten en Australië en Nieuw-Zeeland, af om samen een grootschalige trainingscapaciteit op te bouwen. Het gaat om trainingen waarbij nationale simulatoren worden gekoppeld.

Afschrikking

Tijdens de NAVO-bijeenkomst spraken de ministers ook over de uitvoering van de besluiten die zijn genomen tijdens de NAVO-top in Den Haag. Daarbij ging het onder meer over het versterken van de gezamenlijke verdediging en afschrikking.

Witboek European Defence Readiness 2030

’s Avonds, na de UDCG, volgde de Raad Buitenlandse Zaken. Daar bespraken de ministers hoe landen nog beter kunnen samenwerken op defensiegebied. Zo kwam onder meer het witboek European Defence Readiness 2030 aan bod dat maatregelen beschrijft die noodzakelijk zijn om de defensie in Europa te versterken.