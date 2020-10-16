Mensensmokkel op volle zee: OM eist tweeëneenhalf jaar cel

Vandaag stonden twee mannen van 31 en 41 jaar terecht voor levensgevaarlijke smokkel van tien personen op 2 december 2023 naar Engeland. De officier: ‘’Mensenhandelaren maken op grove wijze misbruik van de kwetsbare positie waarin illegale vreemdelingen zitten. Zo ook in deze zaak. Niet zelden is de smokkel van personen een voorportaal voor latere uitbuiting. Ook in deze zaak is door een aantal vluchtelingen verklaard dat voor hen gedwongen arbeid in Engeland in het vooruitschiet lag. Bovendien was sprake van een levensgevaarlijke situatie voor de immigranten’’. Het OM eiste 30 maanden gevangenisstraf.

Controle kustwacht

Op 2 december 2023 ontving de Nederlandse Kustwacht een melding nadat een Kustwachtvliegtuig een zeiljacht op de Noordzee had gezien dat controlewaardig was. Zo had het jacht geen zichtbare naam en thuishaven, waren alle luiken en gordijnen gesloten, en had het schip geen nationaliteitsvlag. Opsporingsambtenaren van de Koninklijke Marechaussee en de Douane zijn aan boord gegaan. Toen de verbalisanten in de voorkajuit keken, zagen ze daar mensen zitten. Drie van hen legitimeerde zich met een Albanees paspoort, de zeven andere personen beschikten niet over identiteitspapieren, maar bleken later de Vietnamese nationaliteit te hebben. De twee Nederlandse bemanningsleden werden daarna aangehouden voor mensensmokkel.



Uitbuiting

Een aantal immigranten hebben bij de politie verklaard dat zij onderweg waren naar een voor hen onbekende bestemming. Geen van hen kende de twee bemanningsleden. Sommigen verklaarden dat ze grof geld hadden betaald voor de reis over zee. Anderen verklaarden dat de kosten werden opgeteld bij openstaande schulden aan de organisatie die de smokkel regelde. En dat ze die moesten afbetalen door te werken op hun nieuwe bestemming, zonder precies te weten wat hen daar te wachten stond. Terugkeren naar hun thuisland was geen optie, omdat de mensensmokkelaars hun familieleden onder druk zetten, zo verklaarde één van hen. Dit gedrag is een begin van criminele uitbuiting, waar mensenhandelaren hun geld mee verdienen. Ook in deze zaak blijkt dat mensenhandel en mensensmokkel niet zelden hand in hand gaan.



Levensgevaar

De staat van de zeilboot was onvoldoende, dat is door een onafhankelijk deskundige bevestigd. Er was sprake van ondermaatse navigatie-uitrusting en er waren maar twee reddingsvesten en één vierpersoonsreddingsvlot aan boord. Door de weersomstandigheden, de over-belading en het tekort aan veiligheidsmiddelen, zouden de opvarenden in direct levensgevaar zijn gebracht. De officier van justitie: ‘’Het zeiljacht was met twaalf personen overbeladen, waardoor - in combinatie met een druk vaargebied dat zich kenmerk door sterke stromingen en korte en hoge golfslag - de kans op een aanvaring met een zeeschip niet onwaarschijnlijk was. Bij het te water raken van personen, bij een calamiteit in de periode van de overtocht, was de kans op overleving nihil. Het zeilschip had namelijk niet voldoende reddingsmiddelen en geen mogelijkheid tot het geven van noodsignalen.’’



Schuldig

Het OM vindt dat de twee verdachten zich samen schuldig hebben gemaakt aan mensensmokkel van tien personen waarbij levensgevaar voor deze gesmokkelden te duchten viel. De officier: ‘’Verdachten hebben verklaard alleen maar te hebben willen helpen. Maar dat de verdachten dit hebben gedaan vanuit humanitaire redenen is volgens het OM niet geloofwaardig, nu de gesmokkelden hebben verklaard de verdachten helemaal niet te hebben gesproken. Of er sprake was van een noodsituatie in hun omstandigheden - wat vereist is voor een geslaagd beroep op humanitaire smokkel - hebben de verdachten dus helemaal niet kunnen toetsen. En het strookt ook niet met de wijze waarop ze zijn vervoerd, met z’n allen op een kluitje in een kajuit, zonder eten en ook maar een reddingsvest in de buurt. In elk geval hebben de verdachten zich niets aangetrokken van het feit dat het ‘helpen’ van deze vreemdelingen bijdraagt aan de Europese problematiek met illegale personen en verdere uitbuiting van deze personen.’’